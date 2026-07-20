張晉一家五口遊貴州被捕獲　次女完美繼承蔡少芬基因變身大美人

現年52歲視后蔡少芬與張晉結婚18年以來一直是圈內公認的模範夫妻，二人育有三名子女：長女張楚兒、次女張信兒及幼子張樂兒，一家五口生活幸福美滿。近日張晉放緩工作節奏，夫婦二人不時帶着子女周遊列國享受家庭樂，繼早前馬爾代夫之旅後，近日一家五口被粉絲野生捕獲現身貴州遊玩，各人最新狀態隨之曝光。



早前馬爾代夫之旅。（Weibo@蔡少芬）

運動背心配休閒褲活力十足

從網民分享的偶遇照片所見，蔡少芬當日身穿運動背心配搭休閒運動褲，打扮時尚之餘充滿青春活力，高高瘦瘦的身形完全看不出已經52歲。面對粉絲合照要求，她與張晉來者不拒，熱情配合，毫無明星架子。

蔡少芬運動背心配休閒褲活力十足。（抖音影片截圖）

蔡少芬一家五口遊貴州。（抖音影片截圖）

二女染金髮暴風抽高成焦點

三位子女同樣相當吸睛，當中最引人注目的莫過於13歲二女張信兒。她染了一頭搶眼亮麗金髮，星味十足，年紀輕輕已完美繼承媽媽的高佻身材基因，目測身高已近1米7，與蔡少芬幾乎平頭。信兒五官愈大愈標緻，無論神情、氣質都與媽媽猶如餅印，難怪網民紛紛驚呼：「女兒與蔡少芬一模一樣」、「大女兒和蔡少芬一模一樣」、「她女兒跟她長得也太像了，我差點以為黃頭髮是蔡少芬」，足見遺傳了媽媽的優良基因。

與偶遇的網名開心合照。（抖音影片截圖）

完美繼承媽媽的高佻身材基因。（抖音影片截圖）

張晉長肉狀態回勇

張晉去年一度受病魔纏擾，早前在馬爾代夫旅行時，因身形過於瘦削而引發外界憂慮。這次在貴州亮相，他全程以全黑造型現身，體態明顯較之前稍為飽滿，看來已成功添了肉，狀態回勇，讓粉絲放心不少。

早前在馬爾代夫旅遊時因身形過份瘦削一度惹來外界擔憂。（Weibo@蔡少芬）

張晉長肉狀態回勇。（抖音影片截圖）

文創店掃貨

當天除了四處觀光，一家五口還被發現在當地的文創店挑選手工藝品，大小朋友都樂在其中，最後滿載而歸。而在旅程的另一天，亦有網民偶遇他們現身當地的豆花店，當時全家人坐在椅子上靜候美食上桌，蔡少芬則親力親為走到櫃檯點單兼結賬，盡顯賢妻良母一面；這幅平凡而溫馨的日常畫面，當真幸福感滿溢。

一齊揀手工藝品。（小紅書影片截圖）