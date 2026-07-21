張凌赫新劇未播先火直衝熱搜　預告被強迫吞生肉演技大爆發

內地頂流男星張凌赫憑藉劇集《逐玉》爆紅後，人氣持續飆升。其備受矚目的新作《這一秒過火》即將上架，目前在兩大影視平台的預約總量已強勢突破900萬大關。同時，由粉絲自發組織的線下包場活動更錄得高達20萬座的驚人紀錄，創下內地「95後」男演員的首例，盡顯其強大的票房號召力。

《這一秒過火》海報（《這一秒過火》官微）

除了流量驚人，該劇在未定檔前的招商階段已展現出恐怖的吸金力，金額輕鬆突破1.2億元台幣（折合約3千萬港元），成功吸引了超過20個知名品牌爭相搶佔合作機會。如此傲人的商業成績，再次印證了張凌赫穩坐內地頂流小生的頂級商業價值。

張凌赫與王楚然在陸劇《這一秒過火》中的造型。（微博＠這一秒過火官微）

被強迫吞生肉演技大爆發

新劇未播先火，最新釋出的預告片更憑藉一幕震撼眼球的虐心戲碼直衝網絡熱搜。張凌赫在劇中飾演男主角「慕容清嶧」，片段中他遭受養父狠毒辱罵，更被強迫當面吃下一盤生肉。張凌赫在演出中全情投入，以肢體顫抖、壓抑呼吸及眼神中強忍屈辱的細膩動態，展現出絕望的演技大爆發，令無數網民及粉絲直呼「看的心疼，拳頭都硬了」，隨即引爆「張凌赫吃生肉」的熱搜話題。

張凌赫在預告中被強迫食生肉。（YouTube@WeTv）

巧用五十二個火字宣傳破億

為了給新劇造勢，張凌赫日前在社交平台展開別出心裁的宣傳。他上載了一條無文字貼文，僅用了52個「火」的emoji，巧妙利用諧音「吾愛過火」來呼應劇名。這記宣傳奇招瞬間引來海量關注，貼文閱讀量在極短時間內狂破億次。隨後，劇中女主角王楚然亦迅速發文呼應配合，男女主角的隔空互動令劇集的期待值再度飆升。