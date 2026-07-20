林俊傑偕女友七七世界盃放閃　女方戴28萬頸鍊搭平價牛仔褲引討論

金曲歌王JJ林俊傑日前認愛女友七七後，近日又有網友在世界盃比賽現場巧遇兩人，並將照片、貼文「林俊傑七七看世界盃被偶遇！小情侶出街」分享到社群平台，並寫下：「今天林俊傑七七世界盃現場被偶遇，官宣之後就是自然出現在大眾面前啦。」



從曝光照片看去，女友勾著JJ的手並肩同行，兩人完全沒有刻意閃避眾人目光，也讓粉絲直呼：「終於可以光明正大放閃了！」

林俊傑參加女友七七畢業典禮。（IG@jjlin）

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JJ當天身穿深藍色外套搭配寬鬆長褲，一身休閒打扮；七七則以白色綁結襯衫搭配淺色牛仔褲與白色球鞋，簡約穿搭展現清新氣質。兩人不時並肩聊天，神情相當輕鬆自在，無論正面或背影，皆散發熱戀的幸福氛圍。

不過也有大陸時尚博主隨即整理七七當天穿搭，其中項鍊被指為是Cartier款式，價格約28.6萬元人民幣；牛仔褲則來自品牌GOTP，售價約541元人民幣，高低價混搭的時尚，也引發不少網友討論。

內地博主分析林俊傑友七七的穿搭。（小紅書圖片）

林俊傑自從公開認愛後，一舉一動都是外界焦點，這次難得被民眾直擊同遊世界盃，也是兩人近期難得這麼公開的大放閃光行。

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