林俊傑被爆與小20歲廣東火辣網紅情侶裝出遊　女方超狂背景曝光

44歲金曲歌王林俊傑2025年2月被爆有新戀情，據傳在友人牽線下，認識小他20歲的廣東模特兒網紅「七七」，但經紀公司當時並未正面回應此事，僅說「重心放在音樂上」。



近來他再度被拍到與1名長髮女子出遊，網友更稱就是七七，讓他的感情世界再度被關注。

七七繼承媽媽遺產 坐擁多房產

有網友在微博爆料，自稱在洛杉磯巧遇林俊傑，身邊還有位長髮女子相伴，且兩人還穿起情侶裝，都是Max Mara棕色外套搭配白色褲子，雖然網友公開的照片只有背影，但不少人都猜女方正是年初傳出和他互動熱絡的七七。

林俊傑疑和女友網紅七七情侶裝出遊。（微博圖片）

模特兒出身的七七據傳大有來歷，有位自稱是七七母親好友的關係人士透露，七七繼承母親留下的龐大遺產，父親則是大陸知名上市公司的老闆，是家境優渥的白富美，且她在日本東京、美國紐約等地都有置產，據傳林俊傑去日本旅遊時，也都是住七七的豪宅。

不過林俊傑對於感情事一向低調，先前被爆和七七交往時，經紀公司就曾表示：

我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應，JJ的生活中心還是放在音樂事業上，謝謝大家的關心！

而他稍早突在IG限時動態用英文寫下：

有人問我，為什麼我會一聲不吭就斷絕跟某些人的聯繫。我回答：他們自己知道他們做了什麼，不需要我解釋

似乎對於私生活受到關注相當心情不快。

林俊傑（JJ）。（微博＠林俊傑）

