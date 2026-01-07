林俊傑熱戀廣東網紅七七　被爆全靠他牽線　林媽媽已視作未來新抱

44歲金曲歌王林俊傑對於感情做法一向低調，近來卻忽然公開與24歲廣東網紅「七七」的戀情，曬出小倆口與家人的幸福合照，掀起熱議。



1月6日爆出原來撮合這對情侶的，是林俊傑認識的一位台灣直播平台董事長，據了解，林俊傑已談了1年半的感情，女方也獲得父母認可。

林俊傑（右二）PO出與女友七七（左一）一家四口同框合照。（IG@jjlin）

林俊傑戀情牽線人爆是台灣董事長

據《鏡週刊》報導，林俊傑平時愛看網紅直播，他和該名董事長交情不錯，會一起露營，對方的辦公室也有不少林俊傑送得禮物，林俊傑和七七的感情，也是源自名流圈的牽線，七七無論在外型氣質都深深吸引林俊傑，據了解，小倆口形影不離，林俊傑相當疼愛七七，送上LV、香奈兒或愛馬仕，連林媽媽也對女方非常滿意，已將她視為「準新抱」。

有內地媒體起底七七身世，指出她本名是劉偲敔，擁有美國國籍，父親是上市公司威創董事劉建國，曾陷入掏空捲款爭議。

然而週刊指出，七七不似是富家女子，她曾發過不少大尺度照片，甚至曾私下轉賣林俊傑演唱會門票，真實身分留下懸念。

林俊傑公開認愛後，有部分粉絲懷疑七七是他個人潮牌創意總監，質疑周邊商品是七七設計，不滿「替哥嫂的愛情買單」。面對傳言，林俊傑霸氣護愛，澄清周邊產品皆為專業設計師負責，更附上一段清唱的錄音檔證明，進而平息粉絲們的疑慮。

