鄧兆榮罕受訪談亡父新馬師曾　與妻兒溫馨合照曝光兒子名字藏深意

粵劇界一代宗師「祥哥」新馬師曾（鄧永祥）逝世多年，近日資深傳媒人徐蓉蓉邀請到祥哥的幼子鄧兆榮進行專訪。鄧兆榮向來作風低調，大學畢業後投身金融業，甚少插手當年鄧家爭產風波，直至2023年參加TVB綜藝《中年好聲音2》追夢才短暫重回大眾視線。徐蓉蓉在節目中提到，1992年開始頻繁跟鄧家聯絡，兩人轉眼已相識30多年，鄧兆榮笑言徐姐是看着他長大。

近日資深傳媒人徐蓉蓉邀請到祥哥的幼子鄧兆榮進行專訪。（《蓉蓉細語》截圖）

粵劇界一代宗師「祥哥」新馬師曾（鄧永祥）與第四任妻子「祥嫂」洪金梅育有四名子女。（《蓉蓉細語》截圖）

祥哥街頭展大愛

鄧兆榮在節目中分享眼中的祥哥，是個對子女有無盡的愛的父親。他憶述父親從不打罵子女，雖然工作忙碌，但仍會爭取時間與孩子溝通。作為深愛子女的父親，祥哥當年看到兩兄弟出國時，還會因內心太難過而不肯當面道別。除了疼愛自己子女，祥哥對其他小朋友同樣愛護。鄧兆榮透露，祥哥試過在街上看到有母親在責罵兒子，他竟主動上前勸告該名母親說：「太太，孩子做錯好平常，就當畀下面祥哥，不要罵他」，盡顯一代宗師的大愛。

祥哥對子女有無盡的愛從不打罵。（《蓉蓉細語》截圖）

成家立室盼父驕傲

祥哥已離世29年，鄧兆榮在節目中表示仍非常懷念父親。他感性表示，若再有機會與父親見面，最想告訴爸爸自己已成家立室：「我在這二十幾年是怎麼過……讓他知道我都過得精彩、做得不錯，讓他不會憂心，我希望他會為我驕傲。」

成家立室盼父驕傲。（《蓉蓉細語》截圖）

兩子命名藏《萬惡淫為首》密碼

他更首度公開兩名兒子「鄧栢恒」及「鄧栢仁」的名字，原來藏著紀念祥哥的深意。鄧兆榮謹記爸爸「兒孫要孝義」的教誨，特別從祥哥名作《萬惡淫為首》中取材，以「百行孝為先」的同音為長子取名「栢恒」，幼子「栢仁」則取「義」的近意：「我（為爸爸）生了兩個孫子，亦改了這兩個名字，希望你喜歡，是紀念爸爸的。」

鄧兆榮與妻兒合照。（《蓉蓉細語》截圖）

傳承孝道要求兒子向爺爺照片鞠躬

鄧兆榮自言為人隨和，家庭傳統不像上一代般繁複，但他非常著重傳承孝道。他透露每逢過年都會對著父親的照片叩頭、奉茶，亦會要求兩名兒子向父母及爺爺嫲嫲的相片鞠躬，將孝義精神代代相傳。鄧兆尊過去亦曾公開大讚弟弟的家庭教育「做得幾好，佢啲仔女都幾厲害」，足見鄧兆榮教子有方，兄弟情深。