鄧兆尊爆新馬師曾離婚賠跑馬地整條街　當祥嫂面承認最愛二太

粵劇界一代宗師「祥哥」新馬師曾（鄧永祥）逝世多年，近日資深傳媒人徐蓉蓉邀請到祥哥的三名子女—長子鄧兆尊、次女鄧翠玉（鄧小艾）及幼子鄧兆榮進行專訪，大談父親生前鮮為人知的舞台秘密與經典造型。

徐蓉蓉邀到祥哥的三名子女進行專訪。（《蓉蓉細語》）

新馬師曾「乞兒仔」造型不畏寒冷穩定發揮

在訪談中，鄧兆尊特別提到，祥哥在《萬惡淫為首》中的「乞兒仔」造型令他最為深刻。兆尊回憶道，當時那件戲服極為單薄且破爛不堪，每次父親在錄影廠裡都凍到全身發抖，但一開口卻能保持歌聲穩定、水準絲毫不減，令他由衷佩服。鄧翠玉亦透露，曾有人出高價想收購這件極具紀念價值的「乞兒仔」戲服，但最終被他們一口拒絕。

新馬師曾「乞兒仔」造型不畏寒冷穩定發揮。（《蓉蓉細語》）

新馬師曾自爆四任太太最愛誰

徐蓉蓉在節目中透露，當年她在祥哥的房間裡陪他吃飯時，祥哥曾感性地拿出照片，主動提起自己在四任妻子中最愛哪一位。他透露自己最懷念是的第二任太太梁添添，她在抗戰時期因病離世。祥哥眼神中流露出的深切懷念，令徐姐至今難忘。更令人驚訝的是，他甚至曾在第四任妻子「祥嫂」洪金梅面前坦承此事。徐蓉蓉透露，祥嫂對此表現得相當大方，認為祥哥說的是事實，無需對此不快。

新馬師曾自爆四任太太最愛誰。（《蓉蓉細語》）

新馬師曾與三太離婚跑馬地整條街

徐蓉蓉回憶稱，祥哥曾向她透露，當年他只需拍攝十日戲份，便可穩拿十萬八千七百元的片酬。鄧兆尊也分享了諸多家庭往事，他曾親眼看見父親床頭擺放著數百萬現金，一度誤以為父親在經營賭檔。他更曝出，父親在與第三任妻子賽珍珠離婚時，曾將跑馬地一整條街道的物業賠付給對方作為離婚補償。

新馬師曾與三太離婚跑馬地整條街。（《蓉蓉細語》）