58歲邵傳勇近況曝光發福走樣反差極大　曾遇兩度生死車禍險癱瘓

現年58歲的邵傳勇自從在2007年離開TVB後，轉往內地發展，近日有網民上載與他的合照，驚見昔日的「白淨小生」容貌大變——不僅髮線明顯後移，臉頰也圓潤發福不少，與過往形象反差極大，讓不少網民直呼「險些認不出」。



髮線明顯後移。（網上圖片）

曾涉醉駕奪命車禍

回顧過去，邵傳勇的人生路途相當坎坷，曾兩度遭遇重大車禍。1997年，他涉醉駕在土瓜灣撞死一名77歲老翁，最終被判入獄1個月，緩刑1年，並吊銷車牌1年及罰款港幣3500元；翌年情人節，他再遇嚴重車禍導致頸椎斷裂，險告癱瘓。在大難不死的半年艱苦治療期內，當時的藝人女友黎芷珊對他衣不解帶地悉心照顧，可惜這段戀情最終在2000年遺憾分手。

邵傳勇曾為亞洲電視及無綫電視以及上海影視有限公司旗下藝人。（網上圖片）

邵傳勇曾兩度遭遇重大車禍。（網上圖片）

迎娶內地藝人屠焱視繼女如己出

2007年離巢TVB後，邵傳勇為了照顧定居上海的年邁母親而決意北上發展，期間與好友呂頌賢合資開設影視公司和餐廳。期間他認識了有「上海童姥」之稱的內地藝人屠焱，雖然屠焱曾有過一段婚姻，還有一個女兒，但他就完全不介意，兩人在2012年結婚，邵傳勇對繼女溫茉言亦視如己出。如今繼女溫茉言已畢業於上海戲劇學院表演系，外貌出眾的她近年在內地娛樂圈嶄露頭角，一家人非常幸福！至於邵傳勇本人，前兩年偶爾亦會客串網絡短劇，但近年來較少有消息流出。

邵傳勇約滿ＴＶＢ後轉往內地發展。（邵傳勇微博）

邵傳勇轉往內地發展後認識了有「上海童姥」之稱的屠焱，2012年結婚後十分恩愛，邵傳勇對繼女亦視如己出。（邵傳勇微博）

邵傳勇與內地藝人屠焱在2012年結婚。（邵傳勇微博）

邵傳勇演短劇。(youtube截圖)