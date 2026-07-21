尹天照張文慈《殭屍》合體掀回憶殺　粉絲見面會雙劍合璧重現經典

由萬綺雯及尹天照等主演的亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》，自1998年推出第一輯至今，依然為人津津樂道，多年來累積大批忠實「殭迷」。劇集播畢多年，台前幕後感情仍相當要好，近日「況天佑」尹天照與一班粉絲舉行見面會，「山本未來」張文慈獲邀成為座上客，二人雙劍合璧對唱，掀起全場高潮。



尹天照張文慈《殭屍》合體（IG@pinkycheung930）

二人雙劍合璧對唱。（IG@pinkycheung930）

尹天照親民見粉絲

張文慈事後在社交媒體上載聚會照片，並感性留言：「今日尹天照和他的一班殭迷會見面，我也來到聚一聚，開心的一天，謝謝照哥粉絲送我的花。」相中所見，張文慈手持大束鮮花，笑容燦爛；而另一張照片中，尹天照則在台上握著麥克風深情演唱，眼神極其投入，瞬間帶領粉絲重溫當年的黃金歲月。

「未來」獲贈花束。（IG@pinkycheung930）

尹天照深情演唱。（IG@pinkycheung930）

張文慈手持大束鮮花與尹天照及一眾粉絲合照留念。（IG@pinkycheung930）

早前拍片重現經典造型

其實早前張文慈已特意重現當年「山本未來」的經典造型並拍攝短片，她當時感性寫道：「鏡頭重啟的瞬間，當年那個對母愛充滿執著的未來甦醒啦。人會老，但經典不老，謝謝你們記憶中有過我（未來）。」片段一出，即獲大批「殭迷」洗版直呼童年回憶重現。

早前拍片重現經典造型。（IG@pinkycheung930）

白髮造型超經典。（小紅書圖片）

網民力讚凍齡保養得宜

今次聚會照片流出後，不少網民紛紛留言力撐：「百看不厭，看到現在都在追」、「我到現在還在重溫，我是殭迷」、「這麼多年還是沒怎麼變」。事實上，除了萬綺雯與尹天照這對經典拍檔外，張文慈飾演的「山本未來」與吳廷燁飾演的「堂本真悟」這對CP同樣令劇迷念念不忘；惟吳廷燁近年深居簡出，已鮮有公開露面，令粉絲更加珍惜每次重聚的機會。

萬綺雯與尹天照經典拍檔。（《我和僵尸有個約會1》電視劇截圖）