謝賢離世丨成龍片場驚聞噩耗　追憶昔日恩情：做武行時就受他照顧

香港影壇傳奇「四哥」謝賢20日驚傳辭世，享壽89歲，消息由兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷透過社群平台證實，引發演藝圈一片哀悼。與謝賢相識數十年的國際巨星成龍，也第一時間發文追思，回憶兩人多年交情，字句流露不捨。



成龍在微博分享一張與謝賢年輕時的合照，透露自己是在拍片現場得知噩耗，當下心情十分沉重。

成龍發文追思好友謝賢。（微博@成龍）

成龍曬合照追思謝賢，更多舊時採訪提到謝賢內容：

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他表示，兩人相識已有數十年，回想自己還是武術替身時，謝賢早已是當紅巨星，卻始終對後輩十分照顧。後來彼此在演藝圈並肩走過許多歲月，留下無數珍貴回憶。成龍感性寫下，正如謝霆鋒所說，希望大家永遠記得謝賢風度翩翩、瀟灑自信的模樣。

謝霆鋒20日同步在微博與IG發布聲明，證實父親離世。他表示，謝賢一生都將最好的狀態留給觀眾，即使面對人生低潮，也始終堅持站在鏡頭前，並引用父親生前常掛在嘴邊的話：

The Show Must Go On（演出必須繼續）。

他也希望外界不要過度悲傷，而是將父親燦爛的笑容與迷人的風采永遠珍藏在心中。

媒體另指出，謝賢日前因病住院，一度陷入昏迷並送進加護病房治療，但仍憑藉堅強意志撐到謝霆鋒18日自內地返港，父子見上最後一面後，才在家人陪伴下安詳離世。

至於外界關心的遺產安排，據媒體報導，謝賢留下的房產、股票、投資及版權等資產總值逾1億港元。他生前已完成遺囑規劃，其中約九成遺產將留給兩名孫子Lucas（謝振軒）與Quintus（謝振南），並由林青霞代為保管至兩人成年；其餘一成則由子女謝霆鋒與謝婷婷共同繼承。

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