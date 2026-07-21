謝賢逝世｜朱咪咪悼念嘆20年無合作　與沈殿霞同台經典畫面引回憶

「四哥」謝賢7月20日病逝，享年89歲。他16歲出道，是五六十年代的粵語片首席小生。他在演藝圈超過70載，演出無數經典新馬港台影視作品和角色，當年更因《千王之王》羅四海一角深入人心而得到「四哥」稱號。



朱咪咪：謝賢比胡楓帥氣有型

71歲的朱咪咪聽到記者告訴她謝賢過世的消息，非常震驚。

朱咪咪（聯合早報）

目前人在獅城的朱咪咪透露，雖然兩人都在TVB很長時間，但從未合作過。朱咪咪說：

我在TVB都20年了，當時謝賢也已是退休狀態。我們竟然從來沒有合作過，但我從小看他的電影長大，他比胡楓要有型和帥氣很多！89歲其實還很年輕……希望他一路好走。

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蘇章愷：見過謝賢與光藝的合約

其實謝賢和南洋影壇淵源頗深。新加坡本地娛樂文史研究者蘇章愷接受《聯合早報》訪問時透露，20世紀50年代，香港名導秦劍與新加坡商人何啟榮合組光藝電影公司，50年代中成立光藝製片公司（以下簡稱光藝），並將謝賢羅致旗下。當時公司在新加坡拍攝了多部實景電影，包括謝賢與初戀女友嘉玲，以及女星南紅主演的「南洋三部曲」《血染相思谷》《唐山阿嫂》《椰林月》。

蘇章愷說：「光藝在新加坡發跡，對南洋市場非常了解，當時也掌握南洋市場蠻多院線，因此需要針對新馬市場的電影，就拍攝了南洋三部曲，都由謝賢主演。」光藝後來由何啟榮的弟弟何啟湘接手，再由何啟湘的兒子何建業延續。

蘇章愷說：「何建業先生已經過世了，但我十幾年前拜訪何先生在裕廊的家，他還收藏着當年光藝的很多資料，包括謝賢與光藝簽的合約，都保存得很好，都在裕廊的家中。我看過那些合約，包括片酬等，都列明清楚。」

《紅星大獎》前編導林雄強： 謝賢幽默又專業

謝賢2005年受邀來新擔任《紅星大獎》頒獎嘉賓，當時的監製與編導林雄強受訪時大讚謝賢幽默風趣，態度專業。

謝賢（左）與沈殿霞受邀擔任2005年《紅星大獎》頒獎嘉賓。（聯合早報）

林雄強說：「記得當時他和肥肥（沈殿霞）頒發最佳綜藝節目、最佳綜藝特備節目、最佳新聞報道和最佳時事報道四個獎。我們在彩排時到小房間去，他邊抽煙邊詳細地問頒獎流程細節，一種見慣大場面的從容，同時又很專業。到了頒獎時刻，他就和肥姐在台上即興互動，真的很厲害！」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】