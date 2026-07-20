謝賢離世｜昔嫌《少林足球》片酬少拒演　最後卻為李小龍零元義演

香港資深影帝謝賢（四哥）今日傳出辭世消息，享壽89歲，噩耗由兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷證實，震驚華語影壇。隨著影迷紛紛追憶他的演藝生涯，一段他昔日力挺周星馳拍攝《少林足球》的往事也再次受到關注，甚至傳出他為了支持電影，不惜分文未取接下演出。



周星馳2000年籌備《少林足球》時資金並不充裕，整部電影製作預算僅約1000萬港幣。儘管如此，他仍希望邀請謝賢飾演片中的大反派「強雄」，並開出100萬港幣片酬。不過，謝賢當時並未立刻答應，還幽默表示：

這點錢還不夠我女朋友買一個包。

謝賢（來源：微博）

更多四哥謝賢的相片：

+ 3

原本外界認為合作恐怕無望，但後來情勢出現轉變。據傳，周星馳之後再次拜訪謝賢，還特地帶著一位謝賢十分敬重的友人同行，並讓他觀看電影中向李小龍致敬的片段，包括由陳國坤飾演、神似李小龍的演出。謝賢看完後相當驚訝，直呼：「竟然有這麼像的人！」

陳國坤（《少林足球》劇照）

據悉，當謝賢得知這段內容將收錄在電影中後，態度隨即改變，不僅點頭接演，更傳出願意不收片酬演出。外界普遍認為，除了欣賞周星馳對電影的投入與熱情外，也與謝賢生前和李小龍交情深厚有關，希望透過這部作品向摯友致敬。

謝賢在《少林足球》中飾演「強雄」（《少林足球》劇照）

另外也有一種說法指出，當年《少林足球》拍攝期間，周星馳承受不小壓力，部分演員對飾演反派有所顧慮。身為香港影壇重量級前輩的謝賢，最終選擇挺身而出接下「強雄」一角，以實際行動支持電影完成拍攝。雖然相關細節多年來版本不一，但這段充滿江湖情義的故事，始終是影迷津津樂道的幕後佳話。

延伸閱讀：「國語影壇第一代玉女」回首人生中兩段婚姻 最後悔與謝賢離婚

+ 11

延伸閱讀：

外婆一句「眼淚要10年才會變硬」太催淚！金馬導演揭拍片最大傷痛

上映5天破200萬人次！「希望：末日血戰」刷新紀錄 奉俊昊也跪了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】