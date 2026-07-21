鄭欣宜神隱三年戰勝情緒病　金髮孖辮新造型曝光籌備復出

現年39歲的「樂壇天后」鄭欣宜（Joyce），自2023年於紅館完成演唱會後便突然全面停工神隱。近三年來，外界對她的去向眾說紛紜，既有傳她秘密產子、與唱片公司拗撬，不過經理人林珊珊則證實她是「病咗療傷之中」。

鄭欣宜近年來常在內地被捕獲。（IG@princejoyce）

經過長達三年的情緒病奮戰與休養，欣宜終於重拾健康狀態！日前，她被《東周刊》獨家捕捉到現身筲箕灣工廠大廈為復出作準備，其絕密的「金髮孖辮」新造型亦隨之曝光，期間更發生一段被「小強」（蟑螂）嚇翻的爆笑插曲！

鄭欣宜曾傳參加內地節目《歌手2025》的鄭欣宜，最後因傷退賽。（陳順禎攝）

欣宜因傷退賽。（微博圖片）

鄭欣宜金髮高孖辮少女味爆燈 筲箕灣排練3小時密謀復出

當日下午2時許，鄭欣宜獨自駕駛一部保養得光潔如新的經典平治私家車抵達筲箕灣。下車時，她的最新造型令人耳目一新，身穿黑色T恤搭配黑色貼身短褲、化上淡妝，並將一頭標誌性的金髮紮成兩條高高的孖辮，造型青春洋溢且少女感十足。

鄭欣宜自2023年3月完成三場紅館演唱會後，便無預警地「消失」於幕前。（資料圖片）

鄭少秋和沈殿霞與女兒鄭欣宜合照。（IG@princejoyce）

欣宜面色紅潤、精神飽滿，保持著健康圓潤的體態，散發出滿滿的自信。她隨後迅速步入一幢設有音樂製作公司及排練室的工廠大廈，與兩名女性工作夥伴在內逗留約3小時，直至下午5時才一同離開，全程有講有笑，相信正為新作進行密集式的錄音或排練！

鄭欣宜曾在西貢一間川湘菜館被粉絲捕獲。（小紅書圖片）

當一行人準備上車離去時，現場卻發生了一段搞笑的小插曲。欣宜突然發現車門旁邊有一隻蟑螂（小強），當場嚇得即時向後退縮，本能地用手摀住嘴巴尖叫，表情驚慌失措。幸好一名熱心男途人見狀即時上前替她踩死「小強」。危機解除後，欣宜如釋重負，連聲向男途人道謝。

鄭欣宜現身牙醫診所容光煥發！（IG@crowndentalstudio）

走過病痛與受傷陰霾 親口向歌迷承諾：「就快！」

回顧這3年的神隱期，鄭欣宜過得並不輕鬆。她早在2017年已爆發驚恐症，2019年底開始接受心理治療，曾坦言情緒低落時覺得「連呼吸都是錯」。經理人林珊珊與已故天后李玟的二家姐李思林亦曾證實欣宜確實因抑鬱症及心理健康問題而休養。

已故樂壇天后李玟的二家姐李思林亦曾透露，欣宜確實受到抑鬱症及心理健康問題的困擾。（FB圖片）

鄭欣宜回覆：「就快！」。(小紅書圖片)

原本欣宜在2025年打算參加內地節目《歌手2025》作為復出首戰，可惜在綵排期間不幸被燈光器材砸傷肩膀和耳朵，被迫叫停所有工作專心養傷。隨著身體與心理狀態全面恢復，好友許廷鏗早前已透露她「已經Ready」。日前有網民在又一城巧遇欣宜並追問何時重返舞台，她親口笑答：「就快！」為期待已久的歌迷打下一針強心針！

許廷鏗曾透露鄭欣宜最新健康狀況。（資料圖片/吳子生攝）