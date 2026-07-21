梁芷珮舉家度假返港遇筲箕灣停水　全家深夜直衝健身室沖涼解圍

TVB 旅遊節目「潮什麼」系列主持梁芷珮（Christy）深受觀眾喜愛，經常周遊列國。近日她一家五口到新加坡旅行，未料在離開前夕於雨中全身濕透，返港後更接力遇上筲箕灣爆水喉危機！「一落機冇得沖涼」的她無奈上網求救，最終要深夜全家總動員前往健身室沖涼解圍。



一家五口到新加坡旅行。（IG@imchristyleung）

離星前夕遇大雨洗禮

梁芷珮早前帶同家人赴新加坡旅遊，在離開當地前夕，一家五口在雨中街頭狂歡被大雨「洗禮」。她在社交媒體分享雨中玩樂的片段，並寫道：「倒水咁呀！不過一家人一齊，咩天氣都咁開心啦 好耐未試過咁樣同啲細路癲喇 細路話事，衝就衝啦！全身濕透！好耐未試過喇」沒想到這份玩水的興致，返港後竟以另一種形式「延續」。

離星前夕於雨中全身濕透。（IG@imchristyleung）

全家都被大雨洗禮。（IG@imchristyleung）

返港正遇筲箕灣停水

19日晚梁芷珮一家結束旅程返港，拖著行李期待回家休息，豈料剛踏入家門打開電視，就看到《東張西望》報導筲箕灣一帶因食水管道破裂而暫停供水。相中她一臉疲態無奈靠著行李箱，身後的女兒則做出手勢表達不滿。

返港遇正筲箕灣停水。（IG@imchristyleung）

全家出動健身室沖涼

面對「一落機冇得沖涼」的慘況，梁芷珮在社交媒體急切寫道：「一返嚟開電視，東張就講筲箕灣爆水喉一落機冇得沖涼…係一件好慘嘅事嚟㗎….有冇人可以話俾我知今晚會唔會有返水？我要搵地方沖涼啊」為解決缺水困境，梁芷珮最終向健身教練求救，獲准前往其健身室沖涼。她在IG限時動態分享一家五口在晚上9時52分齊齊出動去沖涼的畫面，笑言：「好搞笑啊，成家出去沖涼。」梳洗完後她不忘自拍擺V字手勢寫上「涼已沖」，更感言：「好彩有師傅咋」、「住得近有着數」，成功將一場狼狽的爆水喉危機變成另類家庭溫馨回憶。

全家出動沖涼。（IG@imchristyleung）