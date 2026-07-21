謝賢離世｜傳由林青霞代管部分遺產　影迷會火速闢謠：從沒合作過

香港影壇傳奇人物「四哥」謝賢20日驚傳辭世，享壽89歲。媒體指出，謝賢疑因肺炎於7月16日離世，並已在家人陪伴下低調完成身後事，消息曝光後震驚各界。不過除了死訊引發關注外，外界對其龐大遺產的流向也議論紛紛，其中更傳出林青霞將代為保管部分財產，引來外界熱議。



針對相關傳聞，林青霞影迷會隨即透過官方微博發文澄清，直指「林青霞保留謝賢遺產」一事純屬謠言。

謝賢離世後傳出林青霞將代為保管部分財產，林青霞影迷會透過官方微博發文澄清。（微博@林青霞）

傳謝賢離世留下部分財產由林青霞代管，林青霞影迷會發文澄清：

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影迷會表示，部分報導以「兩人曾合作多部電影、私交甚篤」為前提，但事實上林青霞與謝賢過去從未合作演出任何電影，因此建立在錯誤資訊上的「多年好友」說法根本站不住腳。

影迷會進一步強調，網路上流傳「林青霞受託保留部分遺產，待謝賢孫子成年後再交付」的內容完全沒有根據，與事實不符，呼籲外界勿再以訛傳訛。

另一方面，綜合媒體報導，謝賢生前早已完成財產規畫，並簽署遺囑。傳出其名下約1億港幣資產，包括房產、股票、投資及作品版權等，將有90％留給謝霆鋒與前妻張柏芝所生的兩名兒子，其餘10％則由兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷平均繼承。

不過，針對外界盛傳的遺囑內容與遺產分配細節，謝賢家屬至今尚未出面證實，相關消息仍有待進一步確認。

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