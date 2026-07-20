謝賢逝世︱霆鋒曾串爆父親冇獎攞　12年後道歉：你至係最佳男主角

香港電影一代巨星謝賢，今日（20日）與世長辭，享年89歲。人稱「四哥」的謝賢，入行超過60年，演出超過200部電影，包括早年《遺腹子》、《英雄本色》等經典電影，在八十年代起減產後仍偶有佳作，2022年更憑《殺出個黃昏》田立秋一角，榮獲香港電影金像獎「最佳男主角」首封金像影帝，以85高齡成為頒獎禮史上最年長的影帝得主，亦是唯一一位獲得「終身成就獎」後再度獲頒男主角獎的演員。

謝賢與世長辭，終年86歲。（大會提供）

謝賢於2022年憑《殺出個黃昏》以85歲高齡奪得香港電影金像獎最佳男主角獎。（直播截圖）

謝賢於六七十年代紅極一時，及至香港電影金像獎於1982年成立之時，已大量減產，因此在《殺出個黃昏》前從未參與角逐演技獎項。與謝賢同為演員的長子謝霆鋒，於1998年「第18屆香港電影金像獎」憑《新古惑仔之少年激鬥篇》奪得「最佳新演員」獎；霆鋒2011年「第30屆香港電影金像獎」上，憑《綫人》首封影帝時，曾於台上致辭時哽咽向父親道歉，透露自己得新人獎後，曾經寸爆父親從未得獎。

謝霆鋒在台上獲獎後，向父親道歉，希望他沒有把自己的話放在心中十多年。（頒獎禮影片截圖）

霆鋒當時於台上表示：「我18歲攞新人獎，我老竇曾經同講過：『我喺你細細個嗰時拍過幾百套劇、幾百套電影！』嗰晚我就同返佢講，你拍過幾百套戲，你有冇攞過金像獎？之後一個獎攞喺檯面。我知佢喺屋企睇緊電視，我唔知點解呢番說話擺喺心入面12年，我希望佢唔好好似我咁放喺心12年。希望佢原諒呢個不知天高地厚、無禮貌嘅小朋友。要湊大一個咁難教嘅細路、每日要笑面迎人，你至係最佳男主角！」

及至2022年，謝賢首封金像影帝，當時身在內地、未能親身見證父親得獎的霆鋒，亦為父親得獎感到雀躍：「爹哋得到最佳男主角，我當然好替他開心，多謝所有影迷們，在過去60幾年對他的疼愛與支持，前年他已獲頒終身成就獎，今年又得到最佳男主角，他一定非常開心！」謝賢與霆鋒父子雖然曾傳出不和，父子曾一度見面便鬧交、往往不歡而散，但隨霆鋒長大，二人關係漸漸好轉。