謝賢離世｜傳9成遺產留兩愛孫　張栢芝急召大仔Lucas提前返港盡孝

謝賢昨日（20日）傳來離世消息，享年89歲，其子謝霆鋒日前已趕回香港見父親最後一面及證實離世消息，而他的前妻張栢芝亦是大家關注的目標。謝賢生前對前新抱張栢芝疼愛有加，更十分心疼兩個愛孫謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），有傳謝賢將高達九成的遺產全數留給由栢芝撫養的Lucas 及Quintus；而親生子女謝霆鋒與謝婷婷則平分剩餘的一成遺產。

謝賢於7月20日傳來離世消息，享年89歲（微博圖片；01製圖）

張栢芝極度沉痛急召Lucas返港

據悉，在謝賢病重期間，張栢芝火速安排遠在澳洲求學的大兒子Lucas於7月中旬提前返港陪伴爺爺，讓四哥在生命最後階段感受濃濃的天倫之樂與孫兒的孝心。得知老爺離世後，張栢芝亦被發現悄悄將社交平台的頭像換成全黑照片，低調悼念這位一直深愛她母子的長輩。

張栢芝育有三兒子。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張栢芝被發現悄悄地把社交平台頭像轉為全黑圖片。(ig截圖)

張柏芝連發數個耶穌神像的限時動態。(ig@cecilia_pakchi_cheung)

張栢芝一直以來都是圈中公認的好媽媽，對三個兒子的照顧無微不至，但在教育上卻很有原則：讓孩子從小學會承擔後果，堅持「不溺愛、不富養」，並將「孝順」刻進孩子的日常生活。

(左一) Quintus與Lucas。

Lucas遠赴澳洲修讀音樂。（網上照片）

這份教育成果大家有目共睹。過往每逢大大小小的節日，栢芝都會主動安排孩子與謝家團聚並準備禮物。今年元旦，長大成人的Lucas更主動放棄假期玩樂的時間，專程探望奶奶狄波拉（拉姑）貼心陪伴。

張栢芝安排大兒子Lucas提前回港。(微博圖片)

二兒子Quintus完美遺傳了媽咪的深邃美貌。（IG圖片）

謝賢九成遺產留給兩愛孫

謝賢縱橫影壇數十載，積聚了相當豐厚的家底。據傳，他生前已立下遺囑，名下包含房產、股票、投資及版權等，資產總值估計超過1億港元。謝賢生前就多次在公開場合讚賞張栢芝教子有方，指兩個孫兒懂事又有禮貌。

有傳四哥謝賢的遺產超過1億港元，其中的九成全數留給由栢芝撫養的Lucas及Quintus。(微博圖片)

據知情人士透露，謝賢生前已立下遺囑，將高達九成的遺產全數留給由栢芝撫養的Lucas 及Quintus；而親生子女謝霆鋒與謝婷婷則平分剩餘的一成遺產。據悉，謝賢之所以有此安排，是因為他認為霆鋒與婷婷早已在事業上獨當一面、經濟獨立，而他一直對張栢芝獨自帶大兩個孩子感到心疼與自責，因此希望將大部分財富留給孫兒，為他們的未來提供最紮實的保障。

謝賢已經低調出殯。（IG@mrschan2000）