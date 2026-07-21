謝賢離世｜甄珍聞死訊淚崩「心中永留重要位置」　昔二人情史回顧

香港傳奇影星「四哥」謝賢離世，享壽89歲，消息震撼華語影壇。謝賢縱橫影壇長達74年，與他有過3年婚姻、相戀長達6年的台灣影星甄珍，得知噩耗十分難過，悲痛表示，會把謝賢放在心中重要的位置。



謝賢從粵語黑白片時代的當家小生，一路走過電影、電視黃金年代。然而，在他瀟灑傳奇的一生中，台灣不僅是重要的事業舞台，也見證了他與甄珍從相戀、結婚到多年後重逢的世紀情緣。

謝賢憑瀟灑倜儻、風流有型的形象深入民心。 （網上圖片）

一部《緹縈》打開台灣市場 謝賢成瓊瑤電影經典男神

謝賢與台灣影壇的深厚淵源，始於1970年代。當時他來台參與李翰祥執導、中國電影製片廠出品的古裝大片《緹縈》，在片中飾演朱文，並與甄珍同台演出。電影上映後一舉拿下金馬獎最佳劇情片、最佳編劇、最佳男主角、攝影、美術設計及音樂等6項大獎，也為謝賢打開台灣市場。

謝賢與甄珍（電影《甄珍》劇照）

此後，他頻繁往台拍攝國語片，包括《淘氣公主》、《雨中行》，以及李行執導、改編自瓊瑤小說的《海鷗飛處》，在台灣影壇留下鮮明足跡。

1975年，謝賢又在白景瑞執導的《一簾幽夢》中飾演費雲帆。他將這名成熟瀟灑、深情包容的男子演得風流倜儻，至今仍被不少資深影迷視為最經典、最貼近原著形象的「費雲帆」。

謝賢（電影《一席幽夢》劇照）

自導國語文藝片 多部作品由甄珍主演

除了來台參演電影，謝賢也曾自組電影公司，身兼導演、監製及演員，投入多部國語文藝片製作。他執導的首部作品《窄梯》便由甄珍主演，之後又陸續推出《明日天涯》、《冬戀》及《變色的太陽》等作品。

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這段期間，謝賢一度將事業重心轉向台灣及國語片市場，與台灣電影工作者密切合作。台灣對他而言，不只是拍片地點，更是他從銀幕小生跨足導演、監製的重要轉折點；而這段「台片歲月」，也幾乎與甄珍的身影緊密相連。

謝賢與甄珍當年是轟動港台影壇的金童玉女。甄珍曾回憶，當時她正在新加坡拍攝《海鷗飛處》，趁著僅有一天不用拍戲的空檔飛回香港。兩人相戀多年，一時衝動便決定登記結婚。

謝賢與甄珍（微博@新浪娛樂）

甄珍甚至沒有事先告知身兼經紀人的母親，兩人為了避開人群，還特別走後門進去登記，匆忙到連結婚戒指都來不及買。由於當時甄珍在台灣同時趕拍多部電影，工作滿檔，兩人始終沒有補辦婚禮。

然而，這段婚姻僅維持約3年。兩人當時都正值事業巔峰，長期分隔港台、聚少離多，加上年輕氣盛及外傳劉家昌的插足，最終在衝動之下簽字離婚。多年後回首這段往事，甄珍曾表示，人生有兩件最後悔的事：「後悔和謝賢離婚，後悔和劉家昌結婚。」並感嘆人生走到這個階段，才學會不再委屈自己。

離婚42年再重逢 謝賢當眾告白：還在等妳回來

兩人離婚後各自嫁娶，曾多年沒有聯絡。直到2019年，甄珍在台灣舉辦從影半世紀周年回顧展，謝賢特地從香港飛來力挺，才讓這對昔日銀幕情侶再度公開同框。重逢時，謝賢依舊風度翩翩，甚至當眾向甄珍深情告白：

我現在還愛著妳，還在等妳回來。

一句話讓甄珍當場害羞摀臉，也成為兩人晚年最經典的一幕。

甄珍和謝賢最後一次見面大約是在2021年。後來因謝賢晚年健康轉差，需要坐輪椅，記憶也不如以往，兩人未能再見，沒想到那次碰面竟成永別。

甄珍聞死訊淚崩 「他是我的初戀」曾後悔離婚

與他有過3年婚姻、相戀長達6年的台灣影星甄珍，得知謝賢離世噩耗十分難過，甄珍難掩悲痛，直呼不敢相信。據《壹蘋新聞網》報導，她哽咽表示，謝賢一直對她非常照顧，更誇他「言行一致、說到做到」，是她心中極為重要的人。「他對我那麼好、那麼照顧我，又是我的初戀，一輩子在心中都會把重要位置留給他。」甄珍感嘆人生無常，但也認為謝賢擁有精彩而豐富的一生，「什麼都經歷過了，應該沒有遺憾」，盼他一路好走。

從初到台灣拍攝《緹縈》，到成為瓊瑤電影中的經典男神，再到自導自製國語文藝片，謝賢在台灣影壇留下的不只是作品，也是一段跨越半世紀的愛情記憶。如今一代巨星謝幕，他瀟灑帥氣的銀幕身影，以及與甄珍未曾真正消失的情感牽掛，都將長留影迷心中。

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