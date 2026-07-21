非份之罪丨羅冠蘭身份疑係Big Boss？　吳偉豪演渣男網民讚爆演技

《非份之罪》昨晚（20日）一集繼續是《危險遊戲》單元，最驚爆劇情除了死者Jarvis（吳偉豪飾）讀書時因整蠱駱曉善Helen（江嘉敏飾）致對方半身不遂，還有阿善媽咪原來就是Jarvis公司的清潔工清姐（羅冠蘭飾）；加上對Helen疼錫有加的清姐自Jarvis死後經常心事重重，令清姐Big Boss呼聲甚高！除了劇情推進，昨晚無論是阿善與前度阿正（梁証嘉飾）互為對方著想的愛情，抑或阿善與清姐的真摯母女情，都相當感人！

呢對母女有喊有笑，夠晒有血有肉。（公關提供）

梁証嘉對江嘉敏至死不渝超感人

其實自八年前Helen受傷後，阿正一直將其照顧得無微不至，就連事業及夢想也可以放棄，這亦正正是Helen最心痛的地方；為了還阿正自由，Helen堅決提出分手：「唔係我等你，係你唔好再等我，我唔想你因為我冇咗人生」、「阿正，你嘅世界應該係黃石公園，唔係黃石碼頭」、「呢八年多謝你照顧我…唔使擔心我架，你去（美國）追夢啦」，而阿正到最後一刻，則仍暖心地回應Helen：「你從來都唔係任何人嘅負累，你係我生命中其中一個最重要嘅人。」對於阿正的情深及不離不棄，網民大表感動，紛紛大讚是世上沒有的百分百好男友：「呢啲男仔真係睇劇先有」、「個男仔好慘，有血有肉」。

梁証嘉對江嘉敏至死不渝超感人。（公關提供）

江嘉敏大晒逆天長腿獲網民高度評價

另一幕感人位，是當江嘉敏見到羅冠蘭對二人合照珍而重之時，即主動提議與羅冠蘭到影樓影相留念，二人先後換上空姐機師、啦啦隊足球員及母女旗袍Look，三組造型都寓意了清姐對Helen的支持，再配上二人的溫馨互動，別具意義。除了與羅冠蘭的溫馨母女情受到關注，江嘉敏穿上橙色足球員裝束、大晒逆天長腿亦獲得網民高度評價，江嘉敏自己亦在社交網搞笑留言指相關造型可向近日熱爆電影《功夫女足》致敬。

江嘉敏大晒逆天長腿獲網民高度評價。（公關提供）

吳偉豪首演奸角獲網民洗版式大讚

除了江嘉敏，首演奸角的吳偉豪Ricco亦獲得網民洗版式大讚演技好、入型入格。昨晚劇情講到吳偉豪死前一日曾與江嘉敏對質，面對江嘉敏指責自己當日玩得過火，吳偉豪不但未有半點悔意，更「丁蟹」上身大講歪理、反過來指自己才是受害者：「我一啲都冇內疚，你怪我玩得過火之前，有冇諗過（半身不遂）係你唔好彩呀？」、「我搞咁多整蠱出嚟都係想觀眾認同架咋，但你呢件事全世界都以為係意外，連你畀我玩嗰個，都要過咗咁多年先知係我搞出嚟，知唔知對於一個藝術創作者嚟講，係幾大嘅侮辱呀？」說到一半，更拿起足球掟江嘉敏，再面目猙獰地續說：「醒吓啦，每日都有人因為意外而受傷，咁我哋係咪應該匿埋喺屋企咩都唔做呀？咁同你癱咗有乜分別呀？整蠱人嘅精髓，就係利用一個人嘅不幸，去換取無數人嘅笑聲，所以只要我一直玩落去，咁先對得住你癱咗呢八年。」

吳偉豪呢幕無論樣同對白都衰到貼地。（公關提供）

網民讚吳偉豪演渣男夠晒乞人憎

對於Ricco的「無恥渣男語錄」，以及「喪心病狂」冷血嘴面，網民無不感到嘩然，紛紛留言指「渣導」抵死、惡人有惡報：「吳偉豪呢個角色唔值得同情」、「啲對白某程度都反映咗網絡嘅生態」、「Ricco 做得好好，會令人覺得佢好乞人憎」、「真係渣渣渣渣渣」、「去到喪嘅地步，點會咁話人」、「完全擺脫咗朱凌凌嘅Image」。