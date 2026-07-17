非份之罪｜吳偉豪演渣男奸到出汁　童顏胡敏芝濕身誘惑驚艷網民

由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（16日）首播的《危險遊戲》，由無綫一代年青演員擔綱演出，吳偉豪飾演的危家仁（Jarvis），是網台「每週一渣」主理人，以「笑嘅本質係源於不幸」這個歪理為出發點，靠著壓榨別人不幸的整蠱片賺取流量……為流量走火入魔的Jarvis，最後在一場「閉氣挑戰」直播中喪命，令設計整蠱他的下屬阿Tom（張翼東飾）、阿Paul（繆家慶飾）、以及疑似因愛成恨的「狂迷」Wendy（胡敏芝飾）成最大嫌疑人……

焦點圖片（官方提供圖片）

非份之罪｜吳偉豪突破形象演極品渣男

《危險遊戲》的特點，是透過警方查案角度、以插敍形式追查Jarvis死亡真相，所以吳偉豪（Ricco）一出場即死。被指突破框框的Ricco，在劇中飾演欠缺同理心、心胸狹窄、為流量沒有底線的「渣導」，自私自大冷血之餘，對下屬及深愛自己的Wendy亦Mean到極致，不但不斷打擊及壓榨三人，還設計陷害Tom及Paul，獲網民直指抵死。

吳偉豪角色一嚟即死。（官方提供圖片）

吳偉豪角色一嚟即死。（官方提供圖片）

對於Ricco突破好仔形象渣到盡頭，網民紛紛留言讚Ricco演技很紮實：「朱Ling（吳偉豪《愛‧回家》角色名）有啲戲」、「做得幾好」，並再度感嘆他顏值「零死角」，奸都奸得型過人。的確，Ricco的「渣男表情包」相當精彩，無論眼神、嘴角及說話語氣，都無時無刻帶著「狠勁」及「傲慢」，將「絕世渣男」演得入型入格。談到首演渣男，Ricco接受tvb.com訪問時坦言「起初有啲唔慣」：「呢個係我演過最乞人憎、最Mean同最自私嘅人，Amy姐（監製）想帶出嘅Message係只要外表正氣吸引，無論內裏幾衰、幾難頂，都會有人盲目崇拜，我最初都真係唔係好慣個角色咁串。」

渣男嘴面一覽，但無論點奸都係一個字，型！。（官方提供圖片）

渣男嘴面一覽，但無論點奸都係一個字，型！。（官方提供圖片）

非份之罪｜胡敏芝濕身跳彈床驚艷網民

昨晚另一亮點，是胡敏芝（Karen）飾演的渣導「狂迷」Wendy。為了贏取深愛的「渣導」關注，Wendy在劇中瞓身去到盡「犠牲色相」，除願意著白恤衫「濕身跳彈床」，連「薄如蟬絲的喱士內衣」也肯著出鏡。昨晚Karen演繹得最好一幕，是當Ricco拿著暴露到極的內衣要求她著出鏡時，Karen先是展現難以置信的受害者可憐表情，但為了迎合Ricco，Karen很快收拾被蹧質的傷感，放棄底線強裝活潑、兼開心表示要支持有「遠見」的渣導，充滿掙扎的盲目展現了立體的人性。

胡敏芝劇中打扮勁青春。（官方提供圖片）

跳彈床呢吓其實係好青春。（官方提供圖片）

為了演活勇於求愛「戀愛腦」Wendy，Karen不但「戴假胸」演出，還為了三點式泳衣場口「禁食」：Karen接受tvb.com訪問時說：「雖然之前拍綜藝都試過着泳衣，但今次係第一次拍Drama着，加上現場好多人，真係有啲緊張」、「因為呢場係食完晚飯先拍，嗰時冇點食嘢，因為驚食完會有肚腩。」

呢吓帶出Karen角色有幾癲。（官方提供圖片）

Karen個樣好慘好可憐，而為咗望落唔好有肚腩，Karen拍呢場戲前「禁食」。（官方提供圖片）

完全感受到佢笑容有幾牽強。（官方提供圖片）

Karen戲內戲外均搏盡的演出，成功吸獲網民關注，大讚喜歡看她演戲的同時，並對Karen的「童顏指數」嘖嘖稱奇，有網民笑指拍攝時24歲的Karen望落只有14、15歲，並紛紛以阿妹稱呼她：「Karen真係好正，遲啲《三代同糖》日日有得睇，好期待」、「好似啱啱考完DSE咁」、「好似14、15歲」。談到童顏，Karen笑言直到現在，出沒旺角時依然會被問：「要不要買中學生書」，十分搞笑。

可愛到不得了。（官方提供圖片）

可愛到不得了。（官方提供圖片）

非份之罪｜老戲骨羅冠蘭驚喜現身

除了兩位年青主角，老戲骨羅冠蘭的演出在網絡亦引發了極大水花，有網民認為難得老戲骨出山，案情自然沒有這麼簡單，因而大大增加了羅冠蘭的「可疑度」：「兇手仲唔係羅冠蘭？」、「有老戲骨出現極唔尋常」、「有羅冠蘭卡士好猛」。更有網民搞笑指，一見到羅冠蘭，就想起她2002年在劇集《天子尋龍》中飾演武則天的窮兇極惡樣，笑言心理陰影面積很大。

老戲骨羅冠蘭驚喜現身。（官方提供圖片）