謝賢離世｜眾星發聲悼念　薛家燕憶童星時就合作：幾十年都很有型

89歲香港傳奇影星「四哥」謝賢7月20日驚傳離世。他縱橫影壇近70年，從粵語片時代一路活躍至千禧年代，星友遍佈娛樂圈。



人在馬來西亞玻璃市州拍攝賀歲片《一路金喜》的薛家燕，7月20日晚上11時多以語音的方式告訴《聯合早報》，接到四哥去世的消息時她在劇組拍攝，「當然很難過，但已經有聽說他最近身體不太好了，年紀大了，（身體）可能有一點問題了。」

謝賢離世，薛家燕（家燕媽媽）憶述2人過往合作經歷。(葉志明 攝)

除薛家燕外，莫文蔚、周星馳、成龍等眾明星也發聲悼念謝賢：

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薛家燕和謝賢相差14歲。薛家燕憶述，自己在童星時期有和謝賢合作過，「他那時已經是小生了，拍戲非常有型。幾十年來，他一直都是很有型的，而且戲也演得很好。」

她認為，謝賢對香港電影界的貢獻很大，也慶幸他在2022年憑藉《殺出個黃昏》獲得金像獎影帝，

他這一生無憾了，他自己那麼成功，兒女也那麼成功，他跟狄波拉也還是很好的朋友……他對人很真誠，很難忘記他。我會懷念他，也願他一路好走。

曾與謝賢在《情陷夜中環2》（2006年）合作過的羅家英，回覆早報時說：「看到了，一位好朋友又走了，89歲。」短短一句話，字裏行間道盡對好友離開的不捨。

除了薛家燕，在片場聽到四哥去世消息的還有不久前剛去新加坡走訪培群學校的成龍。

成龍在微博曬出與謝賢的合照，寫下：「我們認識太久了⋯⋯我還在做武行的時候，他已經是大明星，在片場很照顧我，後來我們一起經歷過很多事，如今想來，都是難忘的人生記憶。」最後，成龍說：「正如霆鋒所說，無論何時，他永遠風度翩翩的瀟灑模樣，定長留在我們心中。」

曾與謝賢合作電影《少林足球》的周星馳也在Instagram上悼念。他引用唐代杜甫《飲中八仙歌》中的名句「舉觴白眼望青天，皎如玉樹臨風前」，向這位影壇前輩道別，盼謝賢一路好走。

謝賢與周星馳的交集可追溯至2001年上映的《少林足球》。謝賢在片中飾演大反派「強雄」，一句「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥？」至今仍是不少影迷津津樂道的經典台詞，更成為網絡迷因。

而同樣曾在《少林足球》客串一角的莫文蔚，也在謝霆鋒證實父親辭世的貼文留言寫道：「永遠懷念四哥，節哀。」

蔡卓妍（阿Sa）分享多張與謝賢的合照，寫道：「我最敬愛的四哥，一路走好。多謝你帶給我所有的歡樂，還有分享給我所有的人生智慧，永遠懷念你。」

阿Sa與謝賢雖沒有在熒幕前合作過，但她與謝霆鋒同為英​​皇娛樂旗下藝人，是多年好友與好同事。她過去曾公開表示，自己十分敬愛四哥，常會主動約四哥出來吃飯聚餐，在過年時也會到謝賢家拜年。

2021年，蔡卓妍、鍾欣潼和容祖兒主持的綜藝節目《因為是朋友呀》邀來謝霆鋒與關智斌擔任來賓。謝霆鋒在節目上分享爸爸謝賢的晚年生活，語出驚人表示：「關於自理能力，我跟你們說一個比較可憐的榜樣。像我爸，他現在年長了很多，他現在天天跟我說，我怎麼辦，我要等死。」談到爸爸過去60年都靠人安排生活，看到謝賢晚年無所事事的模樣，讓他更珍惜工作以及能夠對自己作出不同人生的安排。

阿Sa聽了之後連忙幫謝賢緩頰，「你爸爸他是一個非常好的人，所以他有一幫很好的朋友，我在香港都會約四哥出來吃飯，然後都會跟他的朋友一起吃飯、一起玩，他的朋友常常會安排活動跟他一起玩，其實他也挺開心的」，認為謝賢老年生活可以享受清幽很好，不像謝霆鋒說的這麼慘。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】