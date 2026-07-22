《鐵拳教育》上半年韓劇流量第一　傳第二季開拍　Netflix回應了

2026年度的黑馬韓劇莫過於《鐵拳教育》，本作不僅讓主演金武烈翻紅，甚至連帶影響到現實政局，韓國京畿道教育廳成立全國首創的「教權保護團」，要幫助受害教師。本作登頂46國排行榜、累積超過4820萬觀看次數，如今也傳出第二季確定開拍的好消息！



狂吸近五千萬觀看奪冠 傳要拍第二季急回應

根據韓媒《體育東亞》今天獨家爆料，相關人士指出《鐵拳教育》已經在討論第二季的製作，雖然拍攝期間、演員陣容等細節尚未敲定，但會以延續第一季故事的方向籌拍。

《鐵拳教育》登頂46國排行榜、累積超過4820萬觀看次數，也傳出第二季開拍的消息。（《鐵拳教育》劇照）

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不過稍晚Netflix則回覆韓媒，

目前關於《鐵拳教育》第二季尚未有任何定案。

根據Netflix上半年的官方榜單，今（2026）年上半年韓劇流量第一名就是本作，以4820萬觀看次數居冠，超越《愛情怎麼翻譯》、《我的王室死對頭》等夯作。

實際上第一季結束主線故事後，最終回以全新事件的方式展開，似乎早就埋下伏筆。加上本作以解決案件的方式為體裁，且原作漫畫中還有許多事件、角色還沒有在第一季中出場，第二季或許有望現身，第二季的消息可說是不意外。然而是否能玩出新意、繼續真實呈現教職員第一線在校園中的困境，對劇組而言也是一大挑戰。

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