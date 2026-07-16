《鐵拳教育》部長李星民近況「暴瘦到認不出」　本人回應粉絲擔憂

韓國影帝李星民（又譯：李聖旻）在Netflix話題韓劇《鐵拳教育》中飾演教育部長崔康碩一角，超神演技再度受到矚目，不過，近日暴瘦模樣震撼曝光，引發網友驚呼，「瘦到認不出」。



《鐵拳教育》李星民暴瘦！粉絲好擔心 真實原因曝

時尚雜誌《DAZED Korea》13日在官方IG公開8月號拍攝花絮，並幽默寫下「干擾拍攝的人就等著接受『鐵拳教育』」，影片曝光後立刻吸引大批網友關注。

李星民（《鐵拳教育》劇照）

更多李星民暴瘦前後照片：

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只見影片裡，李星民在鏡頭前換上開襟衫、百褶裙、淺藍襯衫及牛仔襯衫等多套造型，展現不同於以往的時尚魅力。

不過，李星民的身形變化，卻震驚網友。畫面中可見李星民明顯瘦一大圈，不僅下顎線更加清晰，精瘦模樣讓許多粉絲直呼，

「瘦太多了」

「第一眼真的沒認出來」

「拍攝照片時減肥了嗎？好擔心」

「演員看起來對飲食做了好多努力」

「好擔心演員是否減肥，是否正在扮演某個角色？」



事實上，李星民這次消瘦並非健康因素，而是為了投入新電影《國際市場2》的角色做足準備。他曾在YouTube節目中透露，是為了貼近新作品角色需求，刻意減重約10公斤，以最佳狀態投入拍攝。

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