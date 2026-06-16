鐵拳教育｜金武烈曾窮到住貧民窟　妻子不離不棄堅貞愛情獲GD點讚

Netflix韓劇《鐵拳教育》上架以來在全球掀起風潮，引導觀眾反思教師在各大教育現場面臨的困境，也讓許多戲迷重新認識男主角金武烈。這幾天有韓國自媒體分享金武烈的小故事，包含明明能不用當兵卻堅持入伍，以及跟演員老婆尹昇娥不顧金武烈家庭背景窮困，仍決定與他結婚，故事之感人就連韓國天王GD都按讚。



窮苦家世遭起底 扛家計籌醫療費

過去SBS節目就曾報導金武烈的家世背景，一位友人透露他自2003年至2009年之間都住在「棚戶區」，這種區域的房子大多是危老建築，簡單以鐵皮搭蓋而成，屬於貧民窟。由於生活實在太克難，朋友還得要送米、食用油給金武烈。

金武烈曾窮到住貧民窟，扛家計籌醫療費，但妻子尹昇娥一直默默陪伴不離不棄。（Netflix）

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其他韓媒曾揭露，金武烈在20多歲的時候母親遭詐騙，父親生病之後他只能一肩扛起家計，地鐵工地打工完之後又要去工廠上夜班，以籌措醫療費跟生活費。

經紀公司也曾對外表示，金武烈即便進演藝圈有了片酬，也幾乎都拿來還債。雖然金武烈2010年因為過於貧窮、生活困難，而被判定免除兵役。但為了避免瓜田李下，落人口舌，金武烈仍在2012年選擇主動以現役身分入伍。

女友尹昇娥也在2012年起跟金武烈交往，始終默默陪伴在男方身邊，更堅持到金武烈退伍，最終2015年步入禮堂。金武烈退伍後積極展開演員活動，2024年以《犯罪都市：鐵拳清算》晉升千萬等級的演員。

不離不棄陪伴退伍 堅貞愛情引關注

一間韓國自媒體15日在Instagram上揭露這段感人故事，據悉尹昇娥在跟金武烈交往之初，最常聽到的一句話就是：「妳為何要跟那種窮小子交往？」

韓國自媒體分享金武烈、尹昇娥夫妻的感人愛情故事，連GD都點讚。（IG@quick.zzal）

不過兩人情比金堅，該媒體也評價：

那個曾經潦倒的少年最終成為韓國代表性的演員，而他的身邊一直有無條件相信他的尹昇娥。或許最偉大的愛情，就是在艱難之際也不放開彼此的手。

這篇發文不僅有4萬人朝聖，還有人發現連GD都按讚，見證兩人的堅貞愛情。

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