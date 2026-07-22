宋宛穎背心短裙上陣大晒香肩與美腿　街頭對鏡甜笑放電冧爆粉絲

前港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）出身於澳門著名的選美世家，自入行以來憑著大方得體的形象及流利英語深受觀眾喜愛，早前更加入女團「MYNT」，事業發展相當忙碌。近日她趁空檔回到家鄉澳門放鬆休息，大方穿上黑色吊帶背心搭短裙遊走老城街頭，大晒修長美腿之餘更品嚐超大芒果糯米糍，實行以美食與靚景治癒身心！



宋宛穎（Sabrina）。（IG@sabrinaxmendes）

火辣穿搭大晒修長美腿

宋宛穎日前在社交媒體上載了一輯澳門街頭靚相，並寫道：「just wanted to let you know i miss you so mochi，一口超大的糯米糍，來治癒一切的不快樂～」相中的宋宛穎以簡約黑色吊帶小背心上陣，配搭軍綠色工裝短裙，腰間再繫上豹紋闊腰帶點綴，打造出既性感又型格的「甜酷」風格。走在澳門老城街頭的她心情大靚，對著鏡頭大擺靚Pose 並露出甜美笑容，貼身火辣的穿搭將其一雙修長美腿展露無遺。

食超大糯米糍勁可愛啊。（IG@sabrinaxmendes）

身材比例好好啊！（IG@sabrinaxmendes）

巨型糯米糍極搶眼

除了性感打扮之外，宋宛穎手上的巨型芒果糯米糍亦同樣搶眼。從相片所見，她一口咬下餡料飽滿的糯米糍，時而對鏡頭甜笑，時而閉眼細味，舉止俏皮可愛，少女感十足，完美演繹了「糯米糍甜人更甜」這句話。不少網民看後紛紛留言，齊讚她可愛又治癒、活力滿滿。

糯米糍甜人更甜。（小紅書@宋宛穎）