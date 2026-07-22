愛回家｜周嘉洛林凱恩上演世紀之吻　安Bon大結局疑復合在望？

TVB王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》即將在8月初畫上完美句號，多條人物故事線如何收尾，令觀眾既期待又不捨。講到最令粉絲意難平的一對，必定是金城安（周嘉洛 飾）與Bonnie（林凱恩 飾）能否復合。等了超過2000集，編劇終於在大結局前夕，為這對經典CP送上「世紀之吻」，即時引來大批網民洗版大讚「安Bon係最棒螢幕情侶」，強烈要求二人大結局正式復合！

安仔Bonnie 。（小紅書圖片）

教堂搶婚觸發意外之吻

今次安仔與Bonnie上演咀戲，劇情鋪排可謂用心良苦。有追開劇情的觀眾都知道，Bonnie的男友蔥頭被吳旺達高層牙斬斬軟禁，牙斬斬因睇中Bonnie，以釋放蔥頭為條件向Bonnie迫婚。千鈞一髮之際，安仔趕到教堂營救，結果觸發了這個意外之吻。娛樂新聞台更率先曝光這個千呼萬喚的畫面，提供多角度讓觀眾一次睇夠本。

安仔教堂搶婚。（《TVB娛樂新聞台》截圖）

教堂搶婚觸發意外之吻。（《TVB娛樂新聞台》截圖）

周嘉洛自爆9年前螢幕初吻給林凱恩

講起拍這場咀戲，周嘉洛與林凱恩都勾起不少回憶。嘉洛透露自己9年前的螢幕初吻正正是在《愛．回家》給了林凱恩，林凱恩亦笑言：「我嘅感覺就係好戰友囉，我哋兩個一齊成長，由初初很緊張去到而家，希望件事更加好。」她更自爆穿婚紗拍攝時的趣事：「我着住條婚紗喺度行嘅時候，都已經超過10個人問我：『你同邊個結婚呀？』我話：『你覺得呢？』」

熒幕初吻。（小紅書圖片）

安Bon終局成謎

對於觀眾最關心的復合問題，二人就大賣關子。提及不少網民由第214集「一吻定情」追到現在、強烈敲碗要安Bon復合，林凱恩表示：「我都好期待我做返觀眾跳返出來……我希望大家開心，觀眾又開心。」而嘉洛則透露自己對安Bon關係有獨特見解：「我個人就唔想拆散你同蔥頭嘅……安仔Bonnie嗰關係幾好㗎，唔一定要長相廝守或者一齊到老，但係互相守護。」這番話似乎暗示結局未必如觀眾所想，這段世紀之吻究竟能否令Bonnie回心轉意呢？