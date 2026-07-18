愛回家｜古佩玲濕身宣傳　面對「變靚」風波依舊「龜縮」拒訪

TVB王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》日前在鑼灣街頭舉行宣傳活動。雖然現場天公不作美下起暴雨，但一眾演員依然極具職業道德，頂著風雨與市民落力宣傳。

不過，全場焦點依然落在近年飽受「變臉」傳聞困擾的上位小花古佩玲（Kelly）身上。今日她以一身黑白吊帶露肩短裙造型現身，在風雨中與緋聞男友陳浚霆並肩微笑，看似心情大靚。

古佩玲濕身宣傳。(吳子生攝)

活動結束後，大會安排各傳媒到附近酒樓進行採訪。以往古佩玲在《愛回家》宣傳活動後多數會以「開廠」為由「閃電離場」、甚至缺席宣傳活動避開訪問。今日她選擇出席酒樓飯局，卻表明拒訪，比以往「閃縮」行為，更顯得大方得體夠直接。

「進化」爭議不勝其煩 寧「走得快」好過正面交鋒？

古佩玲近年可謂是「是非體質」，除了戲份被指過多、與陳浚霆（風少）的「風素CP」評價兩極外，其外貌變化更是長期霸佔討論區熱搜。

「消失的鼻孔」與「膠面」質疑

早前她晒出的近照被指鼻翼收窄到極致，甚至被網民調侃「連鼻孔都快看不見」、「呼吸困難」；加上以往曾被列入大劉口中「笑起上嚟肌肉實到唔識郁」的膠面女星嫌疑名單，令其外貌每隔一段時間就被質疑「再進化」。

學生舊照出土。(圖片:小紅書)

學生舊照出土

先前更有網民翻出她中學時期的學生MV，與現時高挺的山根、尖下巴判若兩人，甚至爆出「要求同學刪舊照」的傳聞。面對這些排山倒海的輿論，相比起緋聞男友陳浚霆曾大方護航代澄清「女大十八變」、甚至表示「接受另一半整容」，面對變樣風波，古佩玲本人顯然採取「龜縮」策略避風頭。

古佩玲濕身宣傳，「龜縮」拒訪。(吳子生攝)