陳淑芬攜張叔平打造多元演藝空間 　收益將用於建立張國榮紀念館

由陳淑芬 (陳太) 始創，並邀得張叔平擔任創意設計總監，《FUN SPACE》將以嶄新概念登場，打造別具一格的多元演藝體驗空間。

《FUN SPACE》8月10日隆重開幕。（公關提供）

延續「哥哥」的真、善、美精神

《FUN SPACE》內匯聚陳太多年來珍藏的演藝回憶，包括與「哥哥」張國榮相關的珍貴藏品。當中的《FUN CAFE》將延續「哥哥」與「哥」迷共聚咖啡時光的心願，讓大家一同聚首，細味屬於「哥哥」的點滴回憶；同時，《FUN CAFE》將以社會企業模式營運，聘用匡智會的會員，以及炮台山循道衛理中學的特教畢業生，協助他們融入社會，各展所長，延續「哥哥」的真、善、美精神。

《FUN SPACE》在扣除營運開支後，將用於實現「哥」迷的共同心願：建立一個比較長久的張國榮紀念館，以及為「哥哥」張國榮設立銅像。開幕儀式將於8月10日下午三時舉行，儀式結束後即向公眾開放入場。

《FUN SPACE》匯聚陳淑芬多年來珍藏的演藝回憶， 包括與「哥哥」張國榮相關的珍貴藏品。（公關提供）

《FUN SPACE》地址

尖沙咀 加連威老道2-6號 愛賓商業大厦 101號舖

營業時間：

星期一至五：11:00 - 19:00

星期六日及公眾假期：11:00 - 20:00

(如有私人活動，營業時間將會有所調整)

