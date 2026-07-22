謝賢離世丨居豪宅養病最後身影罕曝光　群星後輩輪流登門探望

據謝霆鋒與謝婷婷發文證實，演藝圈傳奇巨星「四哥」謝賢7月16日因肺炎離世，享年89歲。近年作風極為低調、甚少公開露面的四哥，最後一次出現在公眾視野已是今年4月於山頂喝咖啡。圈中著名醫生楊毅敏日前於社交平台發布大量四哥生前的合照，公開其晚年於豪宅養病的生活狀態與交友圈子，吸引不少網民與影迷關注。

楊毅敏醫生罕有分享謝賢生活照。（IG@anastamosis3）

楊毅敏醫生發文悼念

楊毅敏醫生以英文發文：「R I P 我親愛的朋友和導師！香港最有魅力的紳士Patrick Tse（謝賢英文名）先生，無論在螢幕上或在幕後，都安詳地離世。我會懷念那些故事，例如你與Bruce Lee（李小龍）的友誼。你也教我如何抽我的第一支雪茄。還有你對我的EVO 9 JC版的不穩定的駕駛體驗和幾乎無法接受的G63的抱怨。你將被深深懷念。再見，朋友😭。」

楊毅敏醫生與謝賢合照。（IG@anastamosis3）

李小龍（IG@anastamosis3）

曝光豪宅養病最後身影

從曝光的合照中可見，四哥在豪宅內展現出極為罕見的居家休養狀態。雖然卸下了螢幕前耀眼的明星光環，但一身休閒打扮的他笑容和藹且星味不減，盡顯從容型格的氣度。照片中不僅驚喜出現其子謝霆鋒的身影，更有林家棟、房祖名等多位圈中星級後輩特意親自上門探望。眾人在寬敞舒適的豪宅內開心合影，場面極其溫馨，足見四哥在演藝圈中人緣極佳，深受後輩敬重與愛戴。

更與周潤發等好友合影留念。（IG@anastamosis3）

合照中多次見到林家棟的身影。（IG@anastamosis3_）

合照可見謝賢日漸消瘦。（IG@anastamosis3）

楊毅敏、阿sa與謝賢。（IG@anastamosis3）