謝賢離世丨夏雨爆1年前診所巧遇四哥　嘆對方中過風已認不到人

ViuTV新劇《日落下的彩虹》將於下週三隆重首播，日前劇組假九龍灣舉行盛大記者會。劇中一眾主演包括唐詩詠、潘燦良、許軼、夏雨、郭鋒及黃奕晨等熱鬧現身。眾人在台上介紹各自的角色及分享拍攝趣事之餘，前輩夏雨亦有感而發，談及剛離世的「四哥」謝賢，表達無限追思，夏雨更傷感透露一年前與四哥偶遇的近況，令人唏噓不已。

謝賢在劇集《千王之王》中飾演「羅四海」一角，故人稱「四哥」。（《千王之王》劇集截圖）

夏雨揭一年前診所偶遇謝賢

夏雨受訪時透露，自己從小就是看四哥的作品長大，大讚四哥一生注重形象、「型足一世」！兩人當年曾合作拍攝經典劇集《射鵰英雄傳》，夏雨指四哥私底下非常隨和、完全沒有老牌巨星的架子，是一位極之值得尊重的影壇前輩。

夏雨大讚謝賢為人沒架子。（葉志明攝）

早前外界有指四哥在登上《香港電影金像獎》奪影帝之前曾經中過風，之後健康大不如前，甚至不太能認出熟人。夏雨亦在現場證實了這一點，並分享了大約一年前的親身經歷，當時夏雨在醫院看醫生時，剛好碰見隔壁的四哥，當時醫生已提及四哥開始不認得人，自己上前打招呼後亦感同身受。如今驚聞噩耗，夏雨內心感到相當不捨。

夏雨爆一年前診所偶遇謝賢時對方已「難認人」。（葉志明攝）

郭鋒難忘《千王之王》合作

曾多次與四哥同台飆戲的郭鋒，則表示兩人最後一次見面已是四年前，當時四哥的精神狀態依然相當不錯。提及「四哥」謝賢離世，郭鋒感言自己最印象深刻的莫過於合作《千王之王》，當時四哥已經是老前輩，亦是好多人的偶像，首次同他合作的郭鋒十分難忘那段經經歷，亦從他身上吸收到很多：「我好幸運可以同四哥合作。我嗰時仲係好少角色，飾演反派，同佢一路對戲，佢真係好有型、好有大俠風範。」