aespa成員寧藝卓媽媽照片遭黑粉做頭像　親自下場：等著被告吧！

韓國人氣女團aespa成員寧藝卓（Ningning）因家人遭到網絡暴力，選擇親自下場發文硬槓黑粉。面對極端網民盜用其母親照片做頭像並長期侮辱家人的惡劣行為，寧藝卓在私人勸阻無效後，公開點名艾特涉事帳號並嚴正警告「等著被告吧！」

寧藝卓為韓國人氣女團aespa成員之一。（IG@imnotningning）

寧藝卓微博大點兵

寧藝卓透過其個人認證社交帳號公開發文，直接點名兩個涉事帳號，嚴正指出對方長期對其粉絲及家人進行言語攻擊。寧藝卓在文中展現出極具原則且有力的立場，她表示體諒到網民的「年齡不大」，規勸「希望年輕的孩子們可以健康上網」，但同時亦劃清道德與法律底線，嚴厲警告「再讓我看到類似帖子，等住被告吧」，明確捍衛家人的尊嚴與底線。

寧藝卓親自下場點名黑粉。（weibo@NINGx2寧藝卓）

極端黑粉將寧藝卓母親照片設為頭像

據悉，整起事件的導火線源於有極端黑粉竟將寧藝卓母親的照片設定為個人社交平台的頭像，並長期對寧藝卓的粉絲以及其家人進行無底線的言語攻擊與侮辱。起初，寧藝卓曾試圖以相對克制的方式處理，私下在涉事帳號的評論區留言要求對方「馬上把頭像換了，拿別人家裏人開玩笑，真的很沒禮貌」，可惜對方不僅未有理會，反而變本加厲繼續發布辱罵內容，最終逼使寧藝卓忍無可忍，選擇公開維權。

涉事賬號還發文，甚至繼續發帖挑釁並質疑寧藝卓「選擇性維權」（微博圖片）

涉事帳號均被封鎖

隨著事件迅速發酵，官方平台隨即出手干預，涉事的兩個帳號均因嚴重違反社區公約而被執行永久禁言處分。在收到寧藝卓的公開警告後，帳號「泡泡快樂製造機」隨後分別以中文及韓文公開致歉，坦承自己行事魯莽，隨即自行註銷帳號；而另一個帳號「罵公整肅癮重症」在被警告後仍態度傲慢，甚至繼續發帖挑釁並質疑寧藝卓「選擇性維權」，最終遭到平台強制封鎖。