《鐵拳教育》「奉靳代」P.O濟州島過馬路遭車撞　緊急送醫現況曝

撰文：聯合新聞網
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根據韓媒《Newsis》報導，韓國男團Block B成員兼演員P.O（表志勳）日前前往濟州島度假期間發生意外。

本月19日晚間9時56分許，他在行經濟州島翰林邑金陵里附近街頭過馬路時，不慎遭到一輛由A氏駕駛的轎車撞擊。事發後消防救援人員迅速趕抵現場，緊急將他送往濟州市區的綜合醫院急診室接受治療。

P.O表志勳日前前往濟州島度假期間發生意外。（YouTube@tvN DRAMA）

P.O表志勳濟州島遇車禍，曾在大熱韓劇《鐵拳教育》中飾演技術人員奉靳代：

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經過當地警方初步調查，肇事的A氏並無酒後駕車或闖紅燈等違規行為，詳細的事故起因與經過仍待進一步釐清。

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幸運的是，P.O 在此次意外中僅造成手肘、膝蓋等部位的擦傷與局部疼痛，並未傷及生命安全或造成重傷。雖然無預警的車禍讓廣大粉絲與外界驚魂未定，但經過醫療團隊評估與處理後，狀況已逐漸穩定。

而根據《OSEN》報導，針對此突發狀況，P.O所屬經紀公司 Artist Company 於22日公開說明，證實他確實遭遇車禍，但強調其傷勢相當輕微，身體並無大礙。

經紀公司同時表示，為了不讓劇組與粉絲擔心，P.O下週預定進行的電視劇與綜藝節目拍攝行程均會照常推進，不會受到這次意外影響。近期他在熱播網劇《鐵拳教育》中飾演「奉靳代」一角廣受好評，未來也將持續展開多元的演藝活動。

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