白鹿念舊情救火于正接拍分手劇　《行止晚》五搭王星越惹網民反感

內地當紅女星白鹿日前宣布與合作長達10年的經理人公司「歡娛影視」及老闆于正正式劃上句號！然而，一線演員解約往往代價不菲。據悉，白鹿獲于正「放生」的最終條件，就是接拍改編劇《行止晚》，五度搭檔同公司小生王星越！這宗「分手劇」消息一出，隨即引發網民熱議，不少人直言二人CP組合出現過於頻繁，未開拍已被看衰「審美疲勞」。

白鹿7月16日宣佈離開合作了10年的東家歡娛影視成立個人工作室。（微博@白鹿）

于正打牌講舊情搵白鹿救場

外界原本以為白鹿與曾舜晞合作的《臨江仙》已是她還給于正的最後一部「告別作」，豈料背後還卡著一部《行止晚》。

外界原本以為白鹿與曾舜晞合作的《臨江仙》已是她還給于正的最後一部「告別作」。（微博@臨江仙官微）

《臨江仙》由人氣內地女星白鹿主演。（《臨江仙》劇照）

據知，于正最初屬意的女主角並非白鹿，而是另一當紅小花周也，該女星此前已在網劇《為有暗香來》中與王星越有過合作。《行止晚》原著篇幅極短，改編後劇本方向難控，加上女主角設定被網民批評「戀愛腦」，劇中更有為男主角流產等沉重情節，周也在審慎考慮後果斷拒絕接拍。

周也在網劇《為有暗香來》中與王星越有過合作。（微博＠網劇為有暗香來）

眼見計劃卡關，于正唯有轉向商業價值極高、招商能力極強的白鹿。在一線演員與經理人公司解約的過程中，往往會被要求完成最後的「榨乾價值」任務，但白鹿念在多年栽培舊情最終答允。而白鹿無奈與王星越5度合作（五搭）的安排，讓不少網民直呼生厭，難以看好能成為爆款，只因兩人頻繁以CP姿態亮相，已讓不少觀眾產生嚴重「審美疲勞」。

白鹿和于正（微博@于正）

八世輪迴虐戀改編劇集

《行止晚》乃內地知名小說網的頂級「虐文」之一，故事講述少年皇帝章景行與將軍之女趙宛兒歷經八世輪迴的悲慘虐戀。兩人身處權謀與家族命運交織的朝廷，原著中女主角因心臟病在19歲時香消玉殞，留下男主角孤獨終老。

《行止晚》宣傳海報。（微博圖片）

改編劇版據悉會強化「八次輪迴」的設定，女主角每一次試圖扭轉家國命運，都會在臨近成功時遭遇更殘酷的變數。外界目前最關注的是，向來精於市場計算的于正，會否將原本的極虐悲劇「大改造」成Happy Ending，以迎合現今觀眾的口味。