作品播放量幾十億　52歲音樂人心肌梗塞亡　離世5小時前仍在直播

曾創作熱門歌曲《為你點讚》的內地音樂製作人馬山虎，驚傳猝逝，他的社交平台帳號20日發布訃告證實，馬山虎19日凌晨5時，經搶救無效離世，終年52歲。



音樂人馬山虎驚傳猝逝。（新浪微博）

猝逝前一刻仍在直播

內媒《極目新聞》報導，訃告中表示，面對突然離別，家屬悲痛萬分，後續治喪事宜將從簡辦理。他的女兒今證實，父親是在19日凌晨，突發急性心肌梗塞猝逝。

馬山虎是北京密雲人，自幼熱愛音樂，沒有接受過系統訓練，而是靠自學一路走上音樂創作道路，曾登上《央視》CCTV7節目《陽光大道》，演唱原創歌曲《為你點讚》。

他的友人透露，馬山虎是一名全能型音樂創作者，從歌曲作詞、作曲，到後期製作等環節，都能獨立完成，因此被朋友稱為「音樂鬼才」，「馬山虎創作了不少作品，原創歌曲《為你點讚》全網播放量達到了幾十億次。他沒有什麼商業炒作，非常純粹。他的一生太短暫了，非常可惜。」

不過，友人透露，近年來馬山虎創作壓力大，經常熬夜製作音樂，身體狀況也一直不太理想。而他17日、18日還曾進行多場直播，最後一次直播時間為18日晚間10時21分至19日凌晨0時1分，未料不久就猝逝。

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