白鹿宣佈離開10年東家爆未來規劃動向　前老闆于正發文回應送祝福

中國內地人氣女演員白鹿16日宣佈離開合作了10年的東家歡娛影視，據悉，她已經成立個人工作室，正式開啟演藝事業的新徵程。



白鹿在微博發布長文寫道：「從我最開始什麼都不確定的階段，到後來慢慢跟上這個行業的節奏，再到第一次因為角色被『看見』，這一路走來，公司從來不是一個『管理者』，更像是一個一起參與、一起承擔所有結果的同路人。所以在此刻我最想說的，是謝謝！」

白鹿16日宣佈離開合作了10年的東家歡娛影視成立個人工作室。（微博@白鹿）

更多白鹿發文及于正回應內容：

在文中，白鹿也特別向歡娛影視創始人于正表達感謝。她寫道：「十年前那個生澀的女孩並不知道這條路能走多遠，但就是想試試。謝謝你在我還不夠確定自己的時候，替我先相信了一次。十周年見面會那天，鏡頭掃過觀眾台，于老師和家人一起出現的瞬間，我無處安放的緊張被穩穩地接住了。謝謝你如同家人般，為我託底，又願我盡興。」

隨後，于正也發文回應白鹿不再續約一事，稱「我懷着嫁女兒的心情，又送走了一個我愛的孩子」。他表示，彼此之間的感情不會因為一紙合約而被摧毀，同時也為白鹿送上祝福：

至於我的白鹿，她也會馳騁向更高的山峰，請大家一定一定要繼續愛她、關照她，我也期待跟她的下一次合作。

【延伸閲讀】白鹿綜藝被轟沒禮貌狂掉百萬粉 新劇《莫離》受累怒刑事提告黑粉（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 17

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】