張凌赫新劇用AI製作片頭遭批沒誠意　劇方致歉：已替換真人實拍

由內地演員張凌赫、王楚然領銜主演的民國劇《這一秒過火》於7月19日正式開播。該劇上線後因片頭採用AI生成畫面引起網民熱議，有網民批「廉價，像PPT」「沒誠意」「是不是投資方有ai」。7月21日晚，劇方發布聲明，承認此前引發廣泛爭議的AI片頭確係製作考量不周，並宣布新版真人實拍片頭已完成替換上線。



《這一秒過火》AI片頭。（微博）

《這一秒過火》AI片頭。（微博）

《這一秒過火》劇照。（微博@這一秒過火官微）

AI生成片頭遭網民轟：廉價、沒誠意

內媒《羊城晚報》報道，《這一秒過火》改編自小說《如果這一秒，我沒有遇見你》，是一部投資體量不小的長劇。該劇於7月19日上線後，因片頭採用AI生成畫面迅速引發熱議，被「罵上熱搜」。

《這一秒過火》劇照。（微博@這一秒過火官微）

根據觀眾反饋，原版AI片頭佈景生硬，人物輪廓僵硬、光影充滿「塑料感」，被調侃「像PPT動畫」，甚至有網民批「隨便拿點正片畫面拼也行啊」「是不是投資方有ai，這也太那個了」「作為長劇粉拒絕AI片頭，太太太廉價」。

然而，爭議不僅停留在片頭，有觀眾指出，正片畫面直接標註了「視效製作，非真實拍攝」，並大量使用「懟臉」特寫、慘白濾鏡，鏡頭語言偏向豎屏短劇邏輯，不少人稱被出圈的劇透照吸引，結果正片播出後「上當」。

《這一秒過火》AI片頭。（微博）

劇方致歉：「理想很豐滿」 已替換真人實拍片頭

7月21日晚，《這一秒過火》官方微博發文回應。聲明中坦言，片頭起初是想用一段快速轉場的形式幫大家更快理解男女主的情感前史和少年時期的故事細節，還在其中埋了一些後續劇情的伏筆，「『理想很豐滿』，現實卻是因為這個形式引發了軒然大波，一切都是始料未及的。」劇方對所有劇粉表示歉意。

聲明中還稱，在開播當日收到反饋後，劇方已連夜重新製作片頭，經過幾日的努力和協調，目前新的片頭已經替換上線。據了解，新版片頭已改為真人實拍，第8、9集率先完成更新。

《這一秒過火》劇照。（微博@這一秒過火官微）

內媒《北京日報》評論指出，《這一秒過火》的AI片頭爭議，折射出的是當下長劇行業在技術應用與品質把控之間的深層矛盾。觀眾反感的並非AI技術本身，而是「把技術當成遮羞布，以此消解長劇應有的質感和誠意」。