《換乘2》李娜妍拍Vlog大爆JTBC債務危機　大呻電視台冷氣都冇開

韓國知名電視台JTBC早前驚爆陷入嚴重財務危機，甚至申請企業重整。日前，因人氣戀綜《換乘戀愛2》爆紅的JTBC體育主播李娜妍上傳返工Vlog，曝光公司內部連冷氣都無法運作的狀況，引發網民熱議。



李娜妍上載工作Vlog。（YouTube@일단이나연 NAYEON）

JTBC爆發嚴重財務危機

韓國電視台JTBC於一個月前因無法償還高達206億韓元（約1.1億港元）的債務而宣布違約，母公司旗下多間企業亦陸續申請企業重整程序。當時雖然坊間傳出多個王牌綜藝節目拍攝喊停，但官方隨即發聲明澄清不符事實。然而，財困風波延燒至今一個月，內部運作似乎依然深受影響。

JTBC王牌節目《認識的哥哥》。（JTBC圖片）

JTBC電視劇《財閥家的小兒子》，該劇於2022年播出。（JTBC圖片）

拍Vlog爆公司冇冷氣熱到狂飆汗

身為JTBC GOLF頻道體育主播的李娜妍以「我還不是無業遊民」為題更新YouTube，紀錄其日常工作點滴。片中可見她抵達JTBC上岩電視台，正準備上中文課及錄製高爾夫球節目。期間李娜妍熱得不斷撥風，直接對著鏡頭脫口而出：「這種話可以講嗎？是不是因為公司經營困難？公司連冷氣都沒開，真的好熱。這真的有關係嗎？我這樣講不會被開除吧？真的太熱了。」隨後她繼續前往錄影廠，十分敬業地完成拍攝工作。

熱得不斷撥風。（YouTube@일단이나연 NAYEON）

大呻電視台冷氣都冇開。（YouTube@일단이나연 NAYEON）

大呻電視台冷氣都冇開。（YouTube@일단이나연 NAYEON）

坦言不知能待多久承諾會負責到底

除了大呻公司熱到爆炸，李娜妍在片尾亦留下感性字句：「老實說，我也不知道大家還能看到我多久。這裡就像是我的第二個家。雖然目前還沒有任何事情確定，但如果真的有消息，我一定會第一時間告訴大家。在那之前，我會盡全力做好自己的工作，也會負責到底，把節目主持好。」