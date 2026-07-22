金特務｜48歲蘇志燮坦言寧棄得獎也要拍續集　放話「能再打10年」

48歲的蘇志燮近日憑藉新作《金特務：本色回歸》，再次成為韓劇圈最hit話題人物。隨著大結局播出倒數計時，蘇志燮坦言想拍攝第2季，有自信「再打10年都不是問題」。



蘇志燮過去時常演出熱血動作片，成為「即刻救援」代名詞。這次接演《金特務》，他被劇中的父女情感打動，特別和導演達成共識「不要把金部長塑造成超級英雄」，而是要呈現一個平凡的爸爸。

蘇志燮（《金特務：本色回歸》劇照）

不過就算他沒有刻意耍帥，甚至呈現了不少缺點，女性觀眾依舊被電得神魂顛倒。在《金特務》開播後，蘇志燮火速擠下《鐵拳教育》的金武烈，成為7月韓國演員品牌聲譽榜冠軍，《金特務》的收視率更是只差一步就要追過《The Penthouse 2》。

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由於年近半百，蘇志燮坦言身體恢復狀況變慢，「已經不是睡一覺就可以解決」。他在《金特務》開拍前就密集接受武打訓練，並且投入更長的時間休息伸展、放鬆肌肉和飲食控制。為了避免受傷，他要求自己反覆排練，讓身體記住每一個動作，還要把父親的情緒放進動作中。

蘇志燮日前受訪時，被問到如果在拿獎和拍攝第2季之間二選一，會如何取捨。他毫不猶豫地回答：「我對得獎沒有什麼野心，該拿的獎好像都已經拿過了。比起得獎，我更希望《金特務》能拍成系列。」 他也對體力有自信，笑稱未來要再打10年都不是問題。

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