中年好聲音4丨10強夥前輩演繹經典金曲　周志康激情合唱關楚耀

《中年好聲音4》本周日晚（26日）8點翡翠台播映「累積排名分」第二回合「原唱之夜」，邀得鍾鎮濤做嘉賓評審，米雪與石修則任「知音人」。10強選手將會各自配對10位歌手前輩，以合唱方式演唱前輩的經典金曲。另外，「天喜堂天喜丸」將贊助《中4》三甲現金獎，冠軍可獨得10萬港元，亞軍及季軍則分別獲得5萬港元及3萬港元。

張佳添（公關提供）

「原唱之夜」歌單曝光

「原唱之夜」歌單一覽：周志康 關楚耀《你當我什麼》、鄭家聲 李健達《也許不易》、陳旭培 胡鴻鈞《太難開始》、許美琪 小肥《寵物》、鄭仲豪 樂隊Supper Moment主音Sunny《幸福之歌》、許雲妮 劉雅麗《你為了愛情》、蔡宓婕 連詩雅《只要和你在一起》、尤淑情 黃寶欣《I'm Your Friend I'm Your Lover》、尹景順 王馨平《別問我是誰》、吳亦偉 湯寶如《相思風雨中》。

連詩雅與蔡宓婕。（公關提供）

周志康關楚耀型男合唱贏高度評價

今集足以令女士們瘋狂尖叫，必定是「顏值組合」周志康與好友關楚耀合唱《你當我什麼》。賽前志康表示與關楚耀相識多年，讚對方的親和力令他在台上很放鬆。關楚耀則稱從未試過跟人合唱《你當我什麼》，期待與志康一齊取得高分數。舞台上，兩位型男以真摯感情演繹，贏得張佳添高度評價：「無論你嘅氣力、感情帶到一個好恰當嘅位。」他又笑指兩人甫出場，海兒忍不住說「好靚仔呀」，海兒即尷尬澄清：「我係話志康着Shoulder Pad好好睇，好啱佢着。」周國豐則指關楚耀令志康打開心扉，唱出《你當我什麼》的激情：「我就係需要嗰種力。」

周志康與關楚耀名副其實唱得又睇得。（公關提供）

許雲妮劉雅麗獲海兒激讚似睇美國天后演出

至於最具舞台效果演出，必屬許雲妮與劉雅麗合唱《你為了愛情》。劉雅麗歌聲醇厚磁性，與雲妮略帶沙啞且充滿感情的聲線可謂Perfect Match。兩人穿上百老匯歌舞服飾，以舞台劇形式跳唱《你為了愛情》，贏盡全場掌聲。激罕性感的雲妮獲肥媽激讚：「我未見過呢個雲妮」、「好似開咗竅！」周國豐表示雲妮要多謝劉雅麗，在對方帶動下輕鬆自如地跳唱。海兒更指兩人的表演，就似欣賞美國樂壇天后Christina Aguilera與Cher演出的歌舞電影《Burlesque》。不過米雪竟投訴劉雅麗：「我有少少呷醋㗎！你同我唱嗰時冇加咁多嘢落去。」笑爆全場。

雲妮與劉雅麗的百老匯歌舞演出，獲海兒直豎姆指讚好。（公關提供）

尤淑情黃寶欣跳唱80年代經典歌掀回憶

「中4炸彈」尤淑情與黃寶欣合唱八、九十年代Roller場必播的《I'm Your Friend I'm Your Lover》，雖然此歌最大挑戰是急促的咬字節奏，但出名肺活量驚人的淑情與寶欣邊唱邊跳懷舊舞蹈，絲毫未有影響氣息，令鍾鎮濤、肥媽與張佳添聽到似回到青春歲月。肥媽說：「佢真係唱到寶欣嘅感覺。」鍾鎮濤亦說：「你哋夾得好好，能夠帶番當年嘅Mood出嚟已經好正。」

兩人大跳懷舊舞蹈，勾起不少人的青春回憶。（公關提供）

陳旭培胡鴻鈞獲讚歌聲動聽

陳旭培與胡鴻鈞襯到絕，齊穿上粉藍服飾猶如兄弟合唱《太難開始》，石修激讚兩人的歌聲動聽：「你哋唱嗰陣時，我成個畫面出咗嚟。」張佳添則讚旭培與胡鴻鈞的聲線雖然不同，但兩把聲音加在一起卻帶出溫暖感覺，並讚旭培唱歌的感情仔細度比之前提升了不少。

旭培與胡鴻鈞打扮襯到絕。（公關提供）

鄭家聲李健達改編《也許不易》高低8度二重唱

鄭家聲透露與李健達早有淵緣：「之前同前輩一齊出過一隻雜錦碟，跟住又醒番起唱《天若有情》都係達哥寫。」兩人將李健達經典名曲《也許不易》重新改編，除了加入Ad-lib外，副歌其中一段「二重唱」，家聲唱高8度，李健達則唱低8度，所產生的化學作用令張佳添激讚：「你畀到新鮮感我」、「好正！」