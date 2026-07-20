中年好聲音4丨吳亦偉極致瘋癲獲MVP　尤淑情大膽升Key唱喊周國豐

《中年好聲音4》昨晚（19日）「10強累積排名分」首回合「K歌之夜」，邀得關心妍做嘉賓評審，曾航生和何婉盈任「知音人」。昨晚賽果如下：周志康《愛後餘生》85分、陳旭培《K歌之王》88分、尤淑情《如果沒有你》93分、鄭仲豪《越吻越傷心》88分、許美琪《浮誇》90分、尹景順《暗湧》90分、吳亦偉《開到荼蘼》94分、鄭家聲《非走不可》91分、蔡宓婕《失戀無罪》93分、許雲妮《怎麼捨得你》90分。

亦偉贏得MVP。（公關提供）

吳亦偉選唱《開到荼蘼》奪94分贏MVP

「全能ACE」吳亦偉選唱王菲名曲《開到荼蘼》，此歌除了音域廣闊外，更要不停轉換情緒，從最初企定定唱歌，到隨後的俯身、蹲下，甚至展現近乎「發癲」的飆高音，其精彩演出絕無冷場。他唱畢透露拍MV時同樣被導演要求做出享受、害怕、瘋狂等：「像變了四、五個人。」

亦偉歇斯底里演出。（公關提供）

張佳添激讚亦偉用靈魂唱出歌中精髓，其肢體動作亦是超水準：「淨係睇你嘅肢體語言已經覺得好好睇。」關心妍稱未聽過如此動聽的男人版《開到荼蘼》，無論是唱歌態度及Groove都無可挑剔。肥媽則讚亦偉的歌聲具感染力，能讓人不由自主地擺動身軀：「佢享受舞台，我哋自然享受舞台。」最終亦偉以全場最高94 分，榮登今集的MVP。

亦偉歇斯底里演出。（公關提供）

尤淑情《如果沒有你》挑戰唱高8度

被視為「大魔王」之一的尤淑情，特別穿上耀眼奪目的Bling Bling裙上陣，深情獻唱莫文蔚名曲《如果沒有你》，MV則找來「中3暖男」羅逸軒任男主角。淑情大膽挑戰唱高8度飆高音，將情感與技巧完美結合。淑情的精湛演出贏得評審一致好評，奪得93分佳績。關心妍坦言很感動：「你把聲一開已經令我可以喊，你把聲情感好深，你好勁，自製難度，個澎湃感直情係……我呆呀！」

淑情飆高音無極限。（公關提供）

周國豐受感動破例給高分

兩大「門神」周國豐與張佳添的評分卻出現重大分歧！自認「冷血」的周國豐今次徹底被淑情打動，更破例給出94分：「佢用咗一種好技巧方式嘅爆，再加上埋佢嘅感情，令我相信嗰種爆唔係技巧爆出嚟，而係內在真係爆出嚟，可以令到冷血嘅評審想喊。」張佳添則指出淑情的致命弱點：「中音至中低音唔係你發揮得最好」、「前半首歌不斷重複嗰啲『Hey Hey』好需要用呢隻氣息去演繹，咁先會帶得出嗰個味道。」

淑情飆高音無極限。（公關提供）

陳旭培帶病挑戰超高難度《K歌之王》失準

「靚仔配音員」陳旭培挑戰超高難度的《K歌之王》，邀得兩位「中3生」曹越與劉曉昆任MV女主角，奪得88分。原來旭培帶病上陣，表現難免受影響，肥媽直言：「係咪唔舒服？第一句就走音。」海兒亦指旭培的音準出問題：「去到最低音時，唔知係咪有少少緊張，最低音啲音準有少少飄。」

旭培帶病上陣。（公關提供）

蔡宓婕邀「中3」李創偉演出大晒舞功

「小野貓」蔡宓婕獻唱A-Lin的難度神曲《失戀無罪》， MV邀得「中3跳舞擔當」李創偉傾力演出。兩人在MV中大晒精彩舞功，呈現「有聲有畫」的視覺效果。舞台上，宓婕大晒爆炸力唱功，演出亮眼，奪得93分佳績，出名要求極高的周國豐更激罕給出95分，他說：「你係我畀最高分嘅一個人！A-Lin 呢首歌能量負荷好大，擔心你後面頂唔頂得順，但你係完完全全食住首歌。」

宓婕挑戰難度神曲《失戀無罪》。（公關提供）

許雲妮著優雅白裙滲仙氣

許雲妮作為最後一位選手登場，邀得「中2生」梁浩賢任MV男主角。雲妮於台上穿優雅高衩白連身裙獻唱《怎麼捨得你》，滲出陣陣仙氣。她以空靈唱腔傳遞感情，成功奪得90分。張佳添對她的表現給予了高度評價：「雲妮係我哋比賽嘅黑馬，感情唔單止到位，係融化到人。」周國豐更稱：「呢首歌要極端溫柔，但同時要有極端崩潰，呢個極端嘅矛盾同時喺一首歌出現係好難。但我想講，雲妮，好希望可以喺總決賽見到你。」