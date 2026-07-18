中年好聲音4｜周志康被追問情史嚇窒　許美琪撞衫肥媽唱《浮誇》

《中年好聲音4》本周日（19日）晚8點翡翠台播映最新一集，邀請了關心妍擔任嘉賓評審，昔日合唱K歌名曲《再見亦是朋友》的曾航生和何婉盈出任「知音人」。由今個回合開始，10強賽事將會重啟「累積排名分」制度，共分5個回合進行，每個回合分數最高的選手可得10分，第二名得9分，如此類推，每集的MVP額外加2分。為了增加比賽變數，頭4個回合不設淘汰，所有選手必須戰至最終的第5回合，屆時累積排名分數最低的3位選手將會被即時淘汰，正式誕生總決賽的終極7強。

關心妍任嘉賓評審。（公關提供）

10強選手「K歌之夜」歌單曝光

今個回合的主題為「K歌之夜」，10強選手輪流演繹一系列大家耳熟能詳的經典K歌，實行用集體回憶唱出共鳴。今集歌單如下：許雲妮《怎麼捨得你》、尤淑情《如果沒有你》、鄭仲豪《越吻越傷心》、蔡宓婕《失戀無罪》、鄭家聲《非走不可》、許美琪《浮誇》、周志康《愛後餘生》、陳旭培《K歌之王》、尹景順《暗湧》、吳亦偉《開到荼蘼》。為了貼合主題「K歌之夜」，製作組特別拍攝極具八、九十年代味道的MV作背景，並邀得多位「中2生」及「中3生」拍攝，觀眾留意10強演出之餘，不妨亦多加留意這些充滿心思的MV作品。

何婉盈與曾航生任「知音人」。（公關提供）

周志康被追問K房情史嚇到口窒

周志康演繹謝霆鋒名曲《愛後餘生》，其背景MV邀得兩位《中3》顏值擔當陳嘉琦與善玥澄擔任女主角。志康演繹時情感慢慢遞進，由開頭沉澱逐步推向副歌的高潮。關心妍讚志康眼神充滿戲，周國豐更說：「我覺得今日嘅周志康明顯喺神情上，出嚟嘅信心係多咗。」最搞笑是主持車婉婉問志康：「你喺K房唱過幾多次呢啲歌畀女仔聽？」志康瞬間嚇到口震震說：「呢…首歌……」令全場觀眾包括志康老婆都忍俊不禁，場面爆笑。

周志康唱歌獲讚眼神有戲。（公關提供）

鄭家聲演繹《非走不可》獲讚：最有偶像元素

「中4舞王」鄭家聲繼續「封印」好舞功，深情演繹謝霆鋒另一名曲《非走不可》，其MV則由「中2生」陳芊芸任女主角。雖然周國豐形容此歌為10首歌當中「最冇殺傷力」，但讚家聲處理情感的層次鋪排恰到好處：「走出咗卡啦OK（感覺）！」張佳添更認為今次是家聲唱慢歌最好的一次：「你係《中4》裏面最有偶像元素嗰個。」

家聲MV找來「中2生」陳芊芸任女主角。（公關提供）

尹景順獻唱王菲《暗湧》獲激讚

有「大馬男王菲」美譽的尹景順，深情獻唱王菲名曲《暗湧》。他以細膩滑絲的聲線，唱出流暢自如的真假音轉換，更獲關心妍讚其眼神、台風和造型，都帶有王菲獨有的隨性感覺。而何婉盈表示沒想過男士唱《暗湧》可以如此好聽。

景順獲讚台風有王菲影子。（公關提供）

鄭仲豪唱《越吻越傷心》堅似吳國敬

「Rock友」鄭仲豪收起「嘔泥聲」，獻唱蘇永康出名歌詞密集的《越吻越傷心》。車婉婉表示聽完覺得不是蘇永康的版本：「我睇到係吳國敬。」肥媽指很多人雖然可以一口氣唱密集歌詞，但就似讀書沒有起伏：「可能你夾Band出身，你同隊Band好似夾住去游水、潛水咁樣。」海兒更讚仲豪倍數式成長：「你搵到一把唱普通流行曲、唔係齋Rock嘅聲音。」

仲豪搣甩Rock味演繹《越吻越傷心》。（公關提供）

許美琪挑戰「災難級」歌曲造型似肥媽

「喊包琪」許美琪選唱陳奕迅的《浮誇》，車婉婉評此歌在K房屬於災難級：「我哋會即刻去廁所」、「冇聽過有人喺K房唱《浮誇》係唱得好完整。」周國豐點評美琪的歌藝前，搞笑地指她穿的白色流蘇上衣很有肥媽Style：「我諗起肥媽登台。」海兒即踢爆：「啱啱美琪一上台，肥媽話『佢件衫邊度買㗎』。」笑翻全場！想知美琪挑戰《浮誇》是取得高分數，還是令觀眾去廁所？就要收看本周日晚播映的《中年好聲音4》。