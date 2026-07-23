79歲陳欣健談30位紅顏令妻子不悅　更揭靠「超自然力量」破碎屍案

現年79歲的陳欣健曾歷任警察、主持人、演員、導演、編劇、製作人及娛樂公司高層，跨界履歷堪稱香港演藝圈的傳奇。近日，他接受資深傳媒人查小欣的YouTube頻道節目《紅查館》訪問，大方回望自己跌宕起伏的人生。他坦言童年曾因家境欠佳及學業受挫而極度自卑，直到入讀名校喇沙書院才重拾自信，其後人生種種精彩的轉變，全憑對電影、音樂及世界的好奇心驅使。

陳欣健接受訪問大談風雲往事。 （YouTube@紅查館）

19歲遭棒打鴛鴦遠走高飛

除了「傳奇警司」與「金牌司儀」等光鮮頭銜外，陳欣健年輕時風流倜儻，身邊緋聞不絕於耳，更曾被甘國亮爆料擁有近30位紅顏知己，多情的形象一度令妻子張蓉蓉感到不悅。然而在訪問中，陳欣健透露，19歲擔任見習督察時，曾與比自己小三歲的初戀女友愛得轟烈，當時早已認定對方為終身伴侶。可惜後來女方母親改嫁，硬生生將這對有情人拆散。女友在遠赴美國前雖許下「21歲就回來結婚」的誓言，但最終卻在當地嫁給了一名外籍男子。感情打擊讓他對長久的承諾徹底失去信心，心態亦轉趨輕狂，甚至一度生出「同時有三個伴侶比較穩陣」的極端念頭。

陳欣健自爆因女方母親改嫁，初戀遭拆散一度想自殺。（YouTube@紅查館）

「超自然力量」牽引破碎屍案

儘管情場失意，陳欣健在警隊的仕途卻如日中天。他於1965年加入警隊，僅用9年時間便於1975年升任刑事偵緝科（CID）警司，成為當時香港最年輕的警司之一。他曾親自帶隊破獲寶生銀行挾持人質案、先施大廈兇殺案及旺角長城公寓碎屍案等多宗轟動一時的重案。談及當年調查旺角長城公寓碎屍案時，他坦言在搜案過程中，他直言彷彿獲得了「超自然力量」的牽引：「當時憑著一股執著親自深入搜查，意外在疑兇家中發現了死者的衣物以及兩人的合照，最終成為鎖定罪證的破案關鍵。」秉持著「人命珍貴」信念的他，更透露自己在整個警隊生涯中從未開過一槍，即使曾徒步追捕炸彈客數條街，亦選擇赤手空拳。

更透露自己在整個警隊生涯中從未開過一槍。（YouTube@紅查館）

許冠文一句「你做啦」鼓勵陳欣健

1976年，處於事業巔峰的陳欣健決定毅然放棄警隊的高薪厚職轉戰娛樂圈。當時家人與妻子均未加干涉，給予他充分的自由。在臨離職前，他特意請教了當時的影壇大哥許冠文。憑著對自己能以好故事撼動人心、帶給觀眾喜怒哀樂的自信，他獲得了許冠文一句真誠的力撐：「你做啦！」正是這簡單的三個字，正式開啟了他隨後數十年在香港娛樂圈輝煌而絢爛的傳奇人生。