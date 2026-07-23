61歲李賽鳳凍齡近照曝光　曾捲「衣櫃捉姦」醜聞：豪門不好玩

80年代紅極一時的香港「最美武打女星」李賽鳳（Moon），當年憑藉甜美外貌與俐落身手傾倒眾生。經歷過豪門婚姻破裂與轟動一時的醜聞風波後，她選擇徹底淡出幕前，遠走他鄉。現年61歲的她近年進駐社交平台，大方分享回歸平淡的隱居生活。近日她上載了一系列近照，戴上眼鏡與冷帽的她保養得宜，更被網民指意外撞樣內地女星范冰冰，引起網上熱烈討論。

李賽鳳曾宣布復出幕前直播，但近年更新頻率較低。（抖音）

李賽鳳曾是著名的武打女星。（螢幕截圖）

拍戲遇嚴重爆炸險毀容

童年曾於台灣生活的李賽鳳，自小具備深厚的舞蹈與鋼琴底子。15歲返港升學時，她在一次校園表演中被電視台導演發掘，參演經典神劇《大地恩情之家在珠江》正式出道。其後她轉戰影壇主攻動作片，憑藉靈活的身手與甜美清純的樣貌，迅速與胡慧中、楊麗菁、大島由加利等齊名，成為炙手可熱的打女。可惜天意弄人，1989年她在拍攝電影《獵魔群英》時不幸遇上嚴重爆炸意外，導致全身大面積燒傷，幾近毀容。

李賽鳳。（電影截圖）

捲「契仔衣櫃捉姦」醜聞轟動全城

相較於演藝事業的波折，李賽鳳的感情路更為曲折與戲劇化。30歲時，她曾低調與圈外男友結婚並育有一子，惟最終離婚收場。直到2001年，她風光下嫁香港知名玩具商羅氏家族太子爺羅啟仁，婚後隨夫移居美國，過著少奶奶生活。然而，2007年前夫羅啟仁高調指控李賽鳳婚內出軌，搭上年僅20多歲的契仔宗天意，更出書大爆「衣櫃捉姦」的極秘細節。而李賽鳳則堅決否認指控，反踢爆前夫早與下屬有染。雙方互相數落，展開了長達4年的世紀官司大戰。這場風波令李賽鳳的聲譽直插谷底，最終她選擇徹底淡出娛樂圈。經歷過這場豪門恩怨，她早年受訪時曾看透世情地坦言：「豪門不好玩，我不相信愛情。」

李賽鳳當年的確幾靚。（螢幕截圖）

61歲凍齡氣質獲讚

洗盡鉛華的李賽鳳，如今在外國過著閒雲野鶴的隱居生活。從她分享的社交平台動態可見，她的日常離不開到河邊玩水、逛市集、在自家花園種菜以及堅持做運動，生活節奏緩慢而寫意。現年61歲的她依然活力充沛，身材勻稱，毫無發福跡象。在她最近上載的近照中，戴著文青眼鏡與冷帽的她五官依舊精緻立體，不但被大批網民大讚是永遠的「最美打星」，更有人指她的氣質與五官意外撞樣內地女星范冰冰。

李賽鳳近況。（抖音截圖）

李賽鳳（FB@Moon Lee Fans Page 李賽鳳)