許濤主席北上探班《模範律師團》　羅嘉良被揭私下係「小頑童」

TVB新劇《模範律師團》日前正在深圳拍攝進行得如火如荼。電視廣播有限公司（TVB）行政主席許濤專程北上到劇組探班，為一眾演員及幕後團隊加油打氣 。許濤不僅親身關心劇組的工作環境與拍攝進度，更是與現場演員打成一片，令原本緊張的法庭拍攝現場氣氛變得輕鬆歡樂。

TVB行政主席許濤專程北上到劇組探班。（Youtube@TVB 娛樂新聞台）

許濤主席與《模範律師團》打成一片

探班期間，許濤與羅嘉良、楊茜堯、陳煒等人在法庭場景中打成一片，羅嘉良提議許生可以做法官，又或者做律師， 陳煒大表認同，笑稱許生是全場最有威嚴的一位。楊茜堯亦順勢接話：「你放心，如果你坐咗呢個位（法官位），你係最早收工嗰！」不過是第二天一早收工，羅嘉良也在一旁補刀「因為通常最尾先拍法官」，引得全場大笑 。

許濤主席與《模範律師團》打成一片。（Youtube@TVB 娛樂新聞台）

楊茜堯爆料羅嘉良私下屬「小頑童」

談到再度與視帝羅嘉良合作，楊茜堯表示，羅嘉良雖然鏡頭前形象嚴肅，私底下卻是個「小頑童」。楊茜堯笑言：「同我師傅（羅嘉良）當年認識佢嗰陣比，完全係一個小朋友，真係完全冇長大過！」

楊茜堯爆料羅嘉良私下屬「小頑童」。（Youtube@TVB 娛樂新聞台）

張曦雯、陳煒大讚羅嘉良無架子

張曦雯與陳煒接受訪問時亦表示，如果好幾天沒見到羅嘉良會十分想念他，亦大讚他待人親切、毫無架子。當何廣沛與劉佩玥接受娛樂新聞台採訪時，羅嘉良更悄悄走到二人身後「偷襲」搶鏡 ，再次展現他貪玩的性格，與戲裡的嚴肅形象截然不同。