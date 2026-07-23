日迷即日快閃來港買香蕉朝聖張家輝廣告　網民笑言：狂野過關詠荷

現年61歲的張家輝入行多年拍過多套膾炙人口的電影魅力無限，連日本影迷都為之狂熱。日前有一位極度熱血的日本粉絲，為了親眼一睹張家輝在港鐵站的巨型廣告，竟然搭凌晨機「快閃」即日來回香港。不但狂出十幾條Post記錄追星過程，更特意使用AI將日文翻譯成地道廣東話發帖及回覆留言，引來大批網民圍觀及熱議。



特意到港打卡張家輝廣告牌。（Threads@tekuteku_47）

日迷即日來回香港朝聖張家輝廣告

日本影迷（@tekuteku_47）落機後直奔金鐘站瘋狂打卡，見到「張家輝」即刻感動發文：「我今次即日來香港嘅原因，就係想嚟金鐘站睇呢個張家輝嘅廣告。終於可以親眼見到了……」她足足逗留了一小時，完全沉醉於幸福之中無法自拔。其後轉戰九龍站，她同樣被巨型廣告牌深深震撼。

在金鐘站足足停留一個鐘。（Threads@tekuteku_47）

九龍站打卡。（Threads@tekuteku_47）

買香蕉致敬《中華賭俠》橋段

除了看廣告，她更展現出資深港產片迷的幽默。為神還原張家輝在經典電影《中華賭俠》中的情節，她特意買了香蕉，再折返金鐘站與廣告合照打卡。她留言解釋：「講起張家輝，我第一時間就諗起香蕉……所以特登買咗香蕉過嚟。」這份超強的行動力與誠意，令一眾香港網民直呼爆笑兼佩服。

還有互動。（Threads@tekuteku_47）

特意買香蕉在張家輝的廣告前打卡。（Threads@tekuteku_47）

快閃橫跨多區狂掃心頭好

雖然今次行程只是即日來回，但路線安排得極度充實。她紀錄了自己去元朗，又去到紅磡目睹超巨型的古天樂廣告牌，再到西九龍站買走港鐵吉祥物「鐵仔」帶返屋企。追星之旅的重頭戲，更是殺入深水埗成功尋寶，買到張家輝的VCD及其他心頭好，絕對是將快閃潛能發揮到極致。

一日行程十分充實。（Threads@tekuteku_47）

AI譯廣東話冧網民

她全程使用AI工具將日文轉化成地道廣東話回覆。面對網民表示想張家輝知道她這個狂熱粉絲，她謙虛表示只是一廂情願支持，偶像身體健康已好滿足。更有網民笑指「關詠荷都可能無你咁狂野」。對於大家的關心，她感動致謝：「因為有你哋，我一個人旅行都唔會覺得孤單，成個旅程都覺得好開心，好似一直有人陪住我咁。」最後更感性表示下個月會留在香港住宿幾天，不再急於即日來回。