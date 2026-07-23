玄戰丨北宋丞相後人曬超準感應　陳懿德震驚瘋狂喪嗌：好癲呀

香港電視史上首個帶有直播元素的玄學競賽節目《玄戰》，現正全球火熱招募玄學界各大高手，截止報名日期將為7月26日（周日）晚上11時59分！現場高手同法寶都係應有盡有

現場高手雲集，實力同法寶都係應有盡有。（官方提供圖片）

無綫推出香港電視史上首個帶有直播元素的玄學競賽節目《玄戰》。（官方提供圖片）

玄戰丨首輪面試高手雲集

《玄戰》首輪面試已於7月15日秘密進行，來自香港、澳門、內地等多位塔羅、高感、紫微斗數、梅花易數、八字五行、占星、道術、奇門遁甲卜卦等不同界別的高手，各自施展渾身解數爭取入圍資格，力爭終極「一代先知」殊榮。評審陣容除了幕後靈魂人物，還有三位主持洪永城、陳懿德、甄敏芳，以及節目玄學顧問陳定幫！

陳定幫係節目玄學顧問。（官方提供圖片）

日前，無綫官方社交網率先曝光首輪面試精彩片段，現場除有靈魂翻譯師、御用星級風水師、來自問米家族的高人，還有自稱是北宋丞相呂夷簡第33代後人的男性參賽者，單看「牌面」已相當精彩！在三個精選出來的「戲肉」面試環節，「北宋丞相後人」竟單憑感覺，便正確道出了工作人員即場搖出來的三粒骰的「面數」，令現場陷入一片驚嘆及歡呼，「真係好嘢」之聲不絕於耳之餘，陳懿德更震驚至「成個彈起」兼瘋狂喪嗌：「嘩！好勁呀，好癫呀！」

呢個北宋丞相後人有啲料到，個骰盅真係即搖即估，無花無假架。（官方提供圖片）

陳懿德成個人企咗起身，佢嘅震驚程度可想而知。（官方提供圖片）

玄戰丨主持Jenny被指有偏財運

至於另一位來自「高感」界別、聲稱能「透視」現場人士資料的女性參賽者被其中一位幕後問到「我最近有咩屋企人過咗身？」時，亦一下答中離世親人身份是舅父，令該名幕後同事嚇到目瞪口呆之餘更兩度爆粗，足見震撼程度。

呢位幕後嘅震驚反應，證明咗個答案有幾咁準。（官方提供圖片）

呢位幕後嘅震驚反應，證明咗個答案有幾咁準。（官方提供圖片）

除了硬實力，精華片段中還有一個有趣位，是有高手指出主持之一的甄敏芳Jenny有偏財運，事後問Jenny自覺偏財運如何，她則搞笑回應：「我會買多啲六合彩，等個運到咗之後請大家食飯！」

呢位「估手鏈」嘅，都準咗八成。（官方提供圖片）

呢位「估手鏈」嘅，都準咗八成。（官方提供圖片）