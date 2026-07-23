VIVA現身街舞比賽現場大曬舞功　舞擔VALC面對舞界前輩不敢直視

女團VIVA日前獲邀出席大型街舞比賽「Red Bull DANCE YOUR STYLE」，現場可謂高手雲集，逼滿不少專業舞者，氣氛熱鬧。由於能在舞者雲集的地方表演，VIVA都格外興奮，尤其是Carina及VALC，對今次演出感受特別深。



女團VIVA日前獲邀出席大型街舞比賽「Red Bull DANCE YOUR STYLE」。（公關提供）

現場高手雲集，逼滿不少專業舞者。（公關提供）

Carina重返「舊地」感觸

最開心的一定非Carina莫屬，事關她未入行前，曾於 Red Bull 擔任Student Marketeer（校園推廣大使）約三至四年。這次站在這個熟悉的舞台，重見一班舊同事及舊上司，感觸又興奮，「Red Bull算係我做演藝嘅一個開始，因為嗰陣時我參加《造星》，我上司好支持我，記得嗰陣時我交唔足鐘，但佢哋都好配合我拍攝嘅schedule，仲成日send鼓勵message俾我。今次喺台下見到以前好friend嘅同事，真係好開心！」呢份亦師亦友嘅感情，看到都覺得溫暖。

Carina曾於Red Bull擔任Student Marketeer，重返「舊地」見一班舊同事及舊上司。 （公關提供）

VALC唔敢望舞界前輩

至於隊中跳舞擔當VALC則最緊張，因為入行前是dancer，現場有很多舞界前輩及舞者朋友都在台下看表演，「今次其實係我第一次喺咁多跳舞朋友面前跳唱自己嘅歌！平時佢哋見到我跳舞多，但冇見過我唱歌，所以真係超緊張！」表演過後，她坦言十分後悔，「後悔冇認真咁望實佢哋每一個人隻眼去跳。因為有八成嘅人都係我認識嘅，所以有少少唔敢望住啲觀眾對眼，但係我平時係超級無敵enjoy做呢樣嘢。但係general我覺得因為我知道成個台側邊都係啲我認識、同埋好愛跳舞、同埋好愛我嘅人，所以我就覺得個台好溫暖，成個感覺真係好似喺屋企人面前表演咁樣。」

VALC唔敢望舞界前輩。（公關提供）

Macy拗柴負傷上陣

VIVA當日跳唱《BABY Savage》及《FOMO》兩首歌，現場觀眾反應非常熱烈，還跟着一齊大合唱！Ada指，看到現場這麼多專業舞者，排練時已經很大壓力，不斷想怎樣才能將能量及感染力傳給觀眾。但一上到台便拋開一切享受歡呼聲；而Macy就自爆表演前兩日不小心拗柴，幸好Red Bull安排了物理治療師幫她固定腳腕，更笑說：「真係好感謝Red Bull同埋呢個Physio靚仔！好有愛的團隊！」雖然負傷上陣，但她跟隊友們都話完show後覺得不夠喉，好想再跳多次！