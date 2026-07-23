非份之罪｜骯髒的子彈真人真事改編、美國348號房密室殺人案

TVB懸疑劇《非份之罪》正在熱播，其中第五單元《骯髒的子彈》情節高潮迭起。劇集改編自2010年「美國348號房密室殺人案」。



非份之罪｜《骯髒的子彈》真人真事改編。（TVB圖片）

非份之罪《骯髒的子彈》（微博@優酷）

非份之罪｜《骯髒的子彈》富商密室離奇身亡

在《骯髒的子彈》劇情中，黑商黃世龍背後由大老闆錢大富操控。面對苦主葉榮基買兇索命，錢大富躲進酒店避風頭。而涉案手槍在經歷刺客張天輝、房務員羅少芳及隔壁夫妻之手後重回黃世龍手中。翌日清晨，錢大富被發現於完全封閉的客房中離奇身亡。

非份之罪｜《骯髒的子彈》（優酷）

非份之罪｜案件原型：美國348號房密室殺人案

現實中的原型案件同樣匪夷所思。2010年，55歲的格雷格（Greg Fleniken）入住德州一間酒店的348號房。當晚他在房內看電影，卻突然遭到致命重擊倒斃。警方到場後發現房內毫無闖入痕跡且財物完好，加上死者體表幾乎完全沒有明顯傷口，初時以為是突發疾病離世。然而，驗屍報告卻揭露駭人真相，死者的內臟原來遭受極嚴重的毀滅性創傷。

法醫發現他不但兩根肋骨折斷，大腸、胃部、肝臟以至陰囊均被嚴重撕裂，右心室更驚現一個詭異的小洞，鐵證如山證實是死於非命。但負責案件的警官排查了所有與格雷格有過接觸的人，惟眾人均有不在場證明且缺乏動機，令調查一度陷入膠著，案件隨後演變成懸案。

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非份之罪｜醉酒走火牙膏掩飾牆上彈孔

後來在私家偵探深入調查後，在348號房墻上發現極不起眼的凹痕，繼而揭發隔壁349號房牆上有一個「被牙膏粗糙修補過」的彈孔。原來當晚住隔壁的電工聚會飲酒，其中一人把玩9毫米手槍時意外走火，子彈穿過牆壁奪走格雷格的性命。當時他們以為走火並未傷及任何人，因害怕被酒店發現破壞公物，才隨手用牙膏填平彈孔掩飾，完全不知道那一槍已穿牆擊中格雷格。最終一人被判監10年，揭開這宗極度無辜且荒謬的過失命案真相。

非份之罪《骯髒的子彈》案件原型：美國348號房密室殺人案（優酷）

非份之罪｜骯髒的子彈 人物關係圖