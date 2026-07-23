非份之罪線上看16-20分集劇情｜骯髒的子彈:單立文鄭子誠相繼暴斃

《非份之罪》是由王心慰監製、翁善瑩編審的全新懸疑查案劇，6月29日起逢周一至五晚八點半於翡翠台播映。劇集主要演員有吳啟華、賴慰玲、陳煒及吳偉豪等。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《非份之罪》第16-20集劇情（《危險遊戲》《骯髒的子彈》）

《非份之罪》「危險遊戲」 人物關係圖

《非份之罪》第十六集（07/20）（《危險遊戲》）

文森偶然察覺曉善佩戴的飾物上，竟刻着與家仁辦公室所藏襟章如出一轍的圖案，加上查悉兩人曾就讀同一所學校，隨即將調查矛頭直指曉善。與此同時，潔清在家仁命案發生後，行徑變得異常神經質，更於短時間內匆忙遞信請辭。雖然文森成功揭發了潔清與曉善乃親生母女的秘密，可是關於致命的高濃度硫化氫究竟從何而來，以及曉善在這宗陰謀中是否扮演了共犯角色，依然缺乏真憑實據。正當此際，曉善迎來有望遠赴海外接受診療、甚至重拾行走能力的喜訊。母女倆遂下定決心移居國外重過新生，豈料芯凌竟在此時看穿了她們的骨肉關係，憤而向潔清興師問罪，甚至企圖做出對潔清不利的危險舉動！

《非份之罪》第十七集（07/21）

文森成功搜集到曉善與家仁發生爭執的關鍵錄像，隨即將曉善與潔清雙雙帶回問話。不過，鑑於現有的表面證供不足以起訴曉善共同謀殺，文森決定採取「放虎歸山」的策略。此舉果然奏效，促使案情急轉直下，潔清終將整件事的始末毫無保留地全盤交代。文森在反覆推敲案情時，敏銳地察覺到潔清、芯凌以及逸思三人的供詞之中，存在着些矛盾。卻礙於表面證供成立，警方在法律程序上亦唯有先對潔清一人提起訴訟。

就在此時，那個曾經為文森提供破案靈感的網絡頻道，再次上傳了一段全新影片。文森仔細看過後，赫然發現該頻道正試圖重新演繹家仁生前最引以為傲的惡作劇代表作。雖然這段影片表面上看來是在向家仁致意，但其真正的陰謀，恐怕是要將當初致命的「閉氣挑戰」在現實中再次重演……

《非份之罪》第十八集（07/22）

深信該網絡頻道與家仁的命案存在千絲萬縷的關係，文森傾盡全力追查隱藏在幕後的真正主腦。調查期間，文森驚悉此人曾因家仁的所作所為而不幸流產，警方隨即將其列為首要通緝犯展開全力搜捕。此時，頻道預告將再度上演「閉氣挑戰」以向特定對象展開報復。文森急忙動身營救，未料到頭來竟是墮入對方精心設計的陷阱。然而，該頻道並未收手，反而密謀發動一場轟動全城的大規模現場直播惡作劇。深怕鬧出人命的文森火速趕抵現場試圖喝止，無奈此時直播的鏡頭已經亮起……

《非份之罪》第十九集（07/23）（《骯髒的子彈》）

骯髒的子彈 人物關係圖

虛擬貨幣Fullcoin令無數人傾家蕩產，雖則黑商黃世龍被外界視為始作俑者，但他背後實由大老闆錢大富操控。面對最大苦主葉榮基買兇索命的威脅，錢大富勒令黃世龍先發制人除掉葉榮基，自己則躲進酒店避風頭。黃世龍不甘獨自背負罪名，暗中指派親信僱人刺殺錢大富，欠債的張天輝遂冒險接下任務。期間，貪財的房務員羅少芳將酒店制服賣給張天輝；中產夫婦錢志達與陳麗莎此時正巧入住酒店慶祝結婚週年，房間就在錢大富隔壁。豈料那把原定用作暗殺的手槍在經歷張天輝、羅少芳及錢志達之手後，最終竟然輾轉重回黃世龍手中……

《非份之罪》第二十集（07/24）

意外目睹世龍氣絕身亡的遺體後，天輝在少芳的極力唆擺下，斗膽向大富謊稱是自己親手解決了世龍以行刺邀功。沒想到，此舉竟順利騙信大富成功從對方手中賺取了一張高達百萬元的支票。志達在危急關頭不顧安危地挺身而出，為大富擋下刺客的致命一擊，雖則因此促成了生意合作，但他卻誤會麗莎與大富暗中有染，導致兩夫妻徹底鬧翻。

怎料到了第二天清晨，大富竟然被發現於完全封閉的客房中離奇身亡，且全身毫無任何外傷。警方隨即展開偵查，迅速將天輝鎖定為頭號疑犯，並進一步挖出世龍遇害的死因。獲悉大富命案的志達與麗莎，在痛定思痛後決定向對方坦白一切，終於冰釋前嫌，並主動結伴前往警署自首，交代兩人曾經碰過那把涉事凶槍的經過。而少芳為了證實自身清白，不惜冒險暗中搜尋真正殺手的蹤影，結果反而令自己身陷險境。正當殺手舉槍準備朝少芳射擊時，豈料……

《非份之罪》第11-15集劇情（《一億殺機》《危險遊戲》）

《非份之罪》《一億殺機》人物關係圖

《非份之罪》第十一集（07/13）（《一億殺機》）

淑嫻供認案發當夜曾到訪該間村屋，卻堅決否認親手殺害紹聰。因不解何以有證物被放進其房間，她厲聲質問宏智，對方含糊的應對反令她起疑，並推斷幕後主謀實為悅萍。為追思紹聰，淑嫻獨自前往塔東島，萬分憂心其安危的帶弟隨即趕赴該島尋覓，萬幸在入黑前順利尋回她。其後，悅萍攜同宏智搬離張家，面對淑嫻質問其用意，悅萍竟在大庭廣眾下反咬，誣指淑嫻用錢收買他們以阻撓紹聰葬在張家墓地，令淑嫻飽受千夫所指。直到紹聰設靈當日，警方正式告知眾人，依據智能手錶公司的數據記錄，已得出紹聰最後的心跳時間……

《非份之罪》第十二集（07/14）

根據紹聰生前所設立的信託基金條款，大屋的業權最終雖由悅萍依法繼承，但大前提是必須等到淑嫻與宏智相繼離世之後，她才能全面掌控該項物業。淑嫻極度不甘心，深信紹聰正是遭悅萍毒手，且對方更有意嫁禍自己。此時帶弟亦逐漸認同淑嫻的推斷，二人都決定攜手暗中查探悅萍，與此同時，警方掌握的線索也逐漸將調查焦點轉移到悅萍身上。後來，淑嫻透過細微的線索尋獲悅萍的落腳點，原本打算接走宏智，豈料悅萍當場透露了一個現況，令宏智改變主意決定留下來陪伴悅萍。隨着警方搜集到愈來愈多關鍵罪證，隨即將悅萍和宏智帶返警署協助調查，正當悅萍在錄取口供期間，宏智卻突然心臟病發作……

《非份之罪》第十三集（07/15）

出人意表地，宏智向警方投案承認殺死紹聰。縱使淑嫻、帶弟及警方深知真相並非如此，無奈其口供毫無破綻。淑嫻欲以金錢利誘悅萍指使宏智改口，卻只換來一番羞辱。愛子心切的淑嫻在絕望下，竟向警方自認是真正兇手！帶弟則四處搜集線索，力求向警方證實淑嫻的清白。另一邊廂，悅萍本想在接管張家大宅後將淑嫻與帶弟驅逐，豈料帶弟在收拾物件時另有發現，有望徹底扭轉整個局面……

《非份之罪》第十四集（07/16）（《危險遊戲》）

《非份之罪》「危險遊戲」 人物關係圖

在三個月前，網台「每週一渣」的導演危家仁直播期間吸入罐裝氣體當場斃命。負責偵辦的探員高文森本來對案情一籌莫展，直到他在網上看到另一網台最新上載的影片，才終於掌握到關鍵性的重要線索……

為了提高收益，危家仁曾強迫網紅藍芯凌拍攝大尺度畫面。主持曾駿傑企圖制止其惡行，遂秘密向網台總監徐忠泰求助。豈料危家仁表面上交出權力，暗中卻設局陷害曾駿傑揹鑊，甚至強逼他參與一場「閉氣挑戰」來彌補過失。所幸曾駿傑成功邀請女網紅戴逸思協助，反倒引得危家仁主動提出由自己代替曾駿傑上陣直播。

《非份之罪》第十五集（07/17）

當家仁突然暴斃後，親手遞上氣樽的逸思隨即背負上重大嫌疑。面對調查，逸思極力澄清自己純粹是遵從家仁的吩咐，才從對方的背包中把該氣樽取出來。另一邊廂，文森全面分析並整合了所有相關人士的供詞，從而成功鎖定了兇手真正的作案時間。與此同時，警方亦查到駿傑曾聯同家仁，私下收取某位富商的非法回佣，文森因而推斷駿傑是出於金錢利益，繼而聯同拍檔洪梓朗合謀殺害家仁。

駿傑為了保護毫不知情的洪梓朗，決定主動交代自己當初如何發現家仁私吞回佣的所有詳情，但他一再強調自己當初只是拉攏洪梓朗一同整蠱家仁，對於家仁最後竟然因吸入致命氣體而亡一事，他完全始料不及且毫不知情。其後，文森在奮力追捕一班神秘的黑衣團夥期間，於現場意外拾到一枚襟章，他赫然發現章上的獨特圖案，竟然曾在家仁的辦公室內見過……

《非份之罪》第6-10集劇情（《石棺禁戀》）

《非份之罪》第六集（07/06）

護士謝芷君與癱瘓的長期病患顧曼莉感情深厚。一天，警方親赴醫院邀請曼莉協助調查一宗洗黑錢案件，指其丈夫劉宇賓涉案其中，惟曼莉對此一無所知。然而，芷君與曼莉及宇賓之間，有着一層特殊的關係。她一直未能收到宇賓的回覆，最終等來的，竟只是他的死訊。宇賓的屍體被發現藏於某工廈單位內一個灌滿水泥的木箱之中，死狀駭人。

警方初步調查發現，無業遊民戴一堅與其手下何佩雪、洪偉錫及張世楚已匆匆撤離工廈，嫌疑極大。正當警方陷入瓶頸之際，佩雪卻主動投案自首。

《非份之罪》第七集（07/07）

佩雪自首之後，一堅、偉錫與世楚相繼落網。法庭上，佩雪轉任污點證人，最終偉錫和世楚被判誤殺罪成，一堅僅被判非法處理屍體罪，佩雪則獲免予起訴。剛自昏迷中甦醒的芷君，對判決結果深感不滿——她曾親眼目睹宇賓與一堅發生爭執，堅信一堅必定有份參與行兇。奈何警方辦案只講求證據，芷君只好設法接近佩雪，自行尋找突破口。

相處下來，芷君對佩雪的疑心逐漸消退，二人甚至意外地相當投契。直至佩雪察覺芷君接近自己的真正目的，感到失望之際，事情原來另有內情。

《非份之罪》第八集（07/08）

芷君一直以來的照顧與鼓勵，令佩雪心生感動，但礙於一堅的威迫，佩雪仍須按原定計劃行事。此時曼莉舊病復發，徹底打亂了佩雪的部署。一堅派人出手傷害芷君，藉此威嚇佩雪。佩雪為保護芷君，首次反抗一堅並為她求情，一堅的反應卻大出佩雪意料，令她驚恐至極。

逃出一堅魔掌後，佩雪終於向芷君道出所有真相。二人密謀的計劃被一堅識破，一堅綁架佩雪，反過來威脅芷君……事件看似圓滿落幕，佩雪與芷君似乎終獲解脫，警方卻突然現身醫院，有事要向芷君查問。

《非份之罪》第九集（07/09）（《一億殺機》）

村長張建國德高望重，與妻子鄧淑嫻三代同堂。重男輕女的觀念令孫女張帶弟備受冷待，孫兒張紹聰卻集全家寵愛於一身。淑嫻視輕度弱智的兒子張宏智如珍似寶，多年前以利誘之計讓梁悅萍下嫁宏智。悅萍入門後，婆媳關係卻日趨惡劣。某日，建國突然心臟病發暴斃，眾人始發現他已立下遺囑，將所有財產留給紹聰。

建國靈堂之上，淑嫻誤會堂弟鄧向南與悅萍有染，當面對質之下，悅萍驚爆紹聰的身世之謎，張家上下無不震驚。紹聰一時間難以承受，激動離家出走，豈料……

《非份之罪》第十集（07/10）

紹聰被發現倒斃於村屋之內，死時口中被甘蔗塞住，警方不排除他殺的可能。負責調查的警察施敬，從眾人口供得悉紹聰是逾億遺產的準繼承人。紹聰死前在帶弟慫恿下成立信託，帶弟遂成為眾矢之的，唯獨宏智選擇相信她的清白。悅萍從宏智口中得知淑嫻有可疑，整合多項證據後向施敬舉報。

根據紹聰的死亡時間推斷，最大得益者正是淑嫻；警方再從向南的口供中驚悉紹聰的真正身世，令淑嫻頓成最大嫌疑人。警方取得搜查令後，終在淑嫻房間內搜出重要證物。

《非份之罪》第1-5集劇情（《無險女屍》）

《非份之罪》第一集 (06/29)

為了全力保護家中三位均沒有香港身份證的女性，婦產科醫生康力在家中訂立了極為嚴厲的規條。雖然他與外籍太太白美雅向來恩愛非常，長女康嘉嵐及幼女康嘉儀亦被夫妻倆視作掌上明珠，但這個看似幸福美滿的家庭背後，卻時刻充斥著不安的暗湧。

某天，嚮往自由的嘉嵐偷偷帶著妹妹嘉儀前往酒吧玩，豈料碰上警察搜查毒品。僥倖逃回家中後，憤怒的康力隨即決定將嘉嵐軟禁在房間內。然而心有不甘的嘉嵐施計騙得嘉儀替其開門，更順手偷走了康力的現金離家出走。眼見姐姐一連幾天音訊全無，嘉儀焦慮萬分，直到她赫然看到電視新聞正在報道一則驚人的無面女屍發現案……父見無名女屍滿心惶恐。

（《非份之罪》劇照）

《非份之罪》第二集 (06/30)

雖然康力多番規勸，叫女兒切勿對電視那具無臉女屍瞎猜，但焦慮萬分的嘉儀根本無法釋懷。她瞞著父母，找來在圖書館結識的記者朋友韋家俊陪同壯膽，私下調查姐姐的秘密男友王思勤，更從酒保口中得知思勤風評極差。為了避免離家出走的嘉嵐在外惹事而牽連家庭，康力決意帶同美雅與嘉儀舉家離開香港，返回太太的原居地重過新生。

儘管其後收到嘉嵐報平安的訊息，嘉儀仍未安心，更成功猜中姐姐社交媒體的帳戶密碼，隻身偷溜到思勤就讀的大學找他。思勤表面上答應帶她去見嘉嵐，怎料……

（《非份之罪》劇照）

《非份之罪》第三集 (07/01)

幸好家俊早有預感，及時趕到工廈單位順利將嘉儀救出。安全回家的嘉儀，卻從父親康力口中聽聞噩耗：根據無臉女屍體內的朱古力瘤位置，死者恐怕真的是嘉嵐。悲痛欲絕的嘉儀不願姐姐死得不明不白，決心與家俊聯手揪出真兇。他們查到嘉嵐離家後曾入住某家賓館，並發現思勤曾對其施暴及偷取錢財。二人推測思勤極可能是圖財害命，隨即向警方舉報。警方雖然成功逮捕思勤，但深入追查後卻另有驚人發現。嘉儀本以為事件已告一段落，豈料康力驚覺她私自外出查探案情，暴怒之下竟將嘉儀狠心反鎖在房間之內。

（《非份之罪》劇照）

《非份之罪》第四集 (07/02)

被囚禁在房內的嘉儀無比思念家俊，美雅憐憫這對小情人，終肯通融放嘉儀出外親自向家俊道別。那邊廂，警方查出嘉嵐真正的男伴實為法律系學生陳立占。立占曾託思勤為嘉嵐搭路安排偷渡，唯家俊卻深切懷疑立占才是真兇。嘉儀與家俊趕往某工廈單位尋找立占，豈料該處竟是偷渡集團的巢穴。二人不慎落網被關，隨後發覺立占同遭囚禁於此。

幸而警方將三人救出，嘉儀強忍悲痛與家俊作別，準備隨父母離港。未幾，家俊來電告知嘉儀，指結合警方與自家的最新線索，對真兇是誰已有頭緒……

（《非份之罪》劇照）

《非份之罪》第五集 (07/03)

正當嘉儀即將揭開殺害嘉嵐背後的真兇身分時，卻突遭暗算被注射了迷暈針。當她恢復意識醒來後，隨即試圖設法逃走。幸好家俊及時利用手機追蹤程式鎖定了嘉儀的位置，引領她逃離險境。豈料就在此時，案中的關鍵人物竟手持鐵鎚狂奔衝入，企圖斬向家俊，在千鈞一髮之際，美雅挺身而出以身阻擋。

事後，嘉儀本打算離港逃難，但家俊顧及到美雅的安危，極力勸導她留下來，並提議彼此從今以後攜手生活，共同去面對未來的種種困境。嘉儀深受感動並點頭答應，此時電視正播放著最新的新聞畫面，報道指出殺害嘉嵐的真正兇手終於落網……

（《非份之罪》劇照）

非份之罪六個單元

劇集以六個單元故事構成，分別為《無險女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》，故事圍繞貪戀、貪財、貪權、貪玩等禍害。

+ 1

《非份之罪》演員

吳啟華 飾 康力

吳啟華 飾 康力（TVB圖片）

賴慰玲 飾 謝芷君

賴慰玲 飾 謝芷君（TVB圖片）

陳煒 飾 梁悅萍

陳煒 飾 梁悅萍（TVB圖片）

吳偉豪 飾 危家仁