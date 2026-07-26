朱孝天參演內地綜藝涉抄襲惹公憤　原劇《影后》導演坦言不知情

台灣前人氣男團F4成員朱孝天近年將事業重心轉向內地，近日參與了內地熱播綜藝節目《無限超越班4》，節目安排學員重現及挑戰多部經典影視作品橋段。其中一段被網民發現，竟近乎一模一樣翻拍了台灣得獎劇集《影后》的經典場面。



朱孝天參與內地熱播綜藝節目《無限超越班4》。（IG@kenchu9）

朱孝天熊黛林重現名場面

節目中重現了《影后》飾演經理人「壁虎」的黃迪揚帶飲料到劇組，一邊安撫導演、一邊想辦法讓自家大牌女藝人趕緊上工的片段。朱孝天在劇中飾演等到不耐煩的導演，熊黛林則飾演因覺得自己鼻子歪了而不願上戲的女星，與原劇中曾莞婷的角色設定如出一轍，連身上穿的白色洋裝都高度還原。

朱孝天演等到不耐煩導演。（小紅書影片截圖）

熊黛林則飾演因覺得自己鼻子歪了而不願上戲的女星。（小紅書影片截圖）

三個橋段涉抄襲

據悉，節目不僅重現了上述經理人與劇組互動的片段，更被發現連經理人「胖姐」與新人史艾瑪去面試、第一次進劇組扮演女屍的橋段，以及資深女星潘茵茵和史艾瑪對戲的經典場景，均被翻拍。消息曝光後引起網民熱烈討論，有網民直指「什麼都抄，但就是抄不好」，更有網民對朱孝天的演出作出不留情面的評價，形容這位前F4成員如今已淪落到如此境地。

經理人「胖姐」與新人史艾瑪第一次進劇組扮演女屍的橋段。（《影后》電視劇截圖）

《無限超越班4》重現了史艾瑪在劇中橋段。（小紅書影片截圖）

原劇編導嚴藝文回應：不清楚

對於《影后》劇情被內地節目翻拍一事，原劇編導嚴藝文接受傳媒查詢時回應：「咦？我沒看過，不清楚吔。」被問到是否有授權劇本給內地節目翻拍，嚴藝文則說：「我不知道吔，因為我不是版權方。」據悉《影后》版權為製作單位良人行與平台Netflix所有，該劇曾在第60屆金鐘獎大放異彩，共奪得5項正式大獎及1項最具人氣戲劇節目獎，黃迪揚亦憑「壁虎」一角入圍最佳男配角。

嚴藝文獲第60屆金鐘獎最佳導演。（IG@newvarya1110）